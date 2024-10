Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc. Rewolucyjna zmiana

Tragedia we Wrocławiu. Nastolatka zmarła po kilku dniach w szpitalu

Lotnisko we Wrocławiu czeka poważny remont. Przebudowana zostanie płyta lotniska, dzięki czemu ma się zwiększyć przepustowość portu lotniczego. Kiedy rozpoczną się prace? To na razie melodia przyszłości, bo początek planowany jest za rok - w październiku 2025 roku.

- Od 26 października do 4 grudnia 2025 roku lotnisko będzie nieczynne - zapowiedział Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Po przebudowie lotnisko ma znacznie zwiększyć swoje możliwości. - Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć równolegle ok. 16 statków powietrznych. Ta przebudowa zwiększy nam możliwość o 12. Czyli będziemy mogli równocześnie obsłużyć 28 statków powietrznych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia – tłumaczy Karol Przywara.

Po przebudowie we Wrocławiu będą mogły lądować największe samoloty, co pozwoli m.in. na rozwój połączeń międzykontynentalnych. Koszt prac to ponad 376 mln zł, przy czym unijne dofinansowanie wynosi 175 mln zł.

Wartość tej inwestycji jest większa, niż budowa samego portu, samego terminala, samego lotniska. I to jest naprawdę duże wyzwanie

– dodaje Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Głównym wykonawcą przebudowy będzie firma Strabag. Prace ruszają w październiku 2025 roku i potrwają 26 miesięcy. Najtrudniejszy będzie początek, bo między 26 października a 4 grudnia lotnisko będzie musiało zostać wyłączone z użytku. Jak wyjaśnił dyrektor ds. infrastruktury Przemysław Marcinkowski, zawieszenie wykonywania operacji lotniczych było konieczne ze względów bezpieczeństwa.

- Stąd też podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu drogi startowej. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe rozwiązania innego typu, żeby nie dokonywać tego czynu, ale niestety się nie udało – tłumaczy Przemysław Marcinkowski.