Śmierć nastolatki we Wrocławiu

Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nastolatki, która trafiła do szpitala kilka godzin po przyjęciu szczepionki na WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B). Do tragedii doszło 26 września w jednym z ośrodków zdrowia w mieście.

- Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabryczna wszczęła śledztwo w sprawie narażenia w dniu 26 września 2024 roku pokrzywdzonej na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia przez personel medyczny ustalonej przychodni lekarskiej we Wrocławiu biorących udział w procesie działań profilaktycznych przeciw zachorowaniu na WZW B i nieumyślnego spowodowania w dniu 1 października 2024 roku jej śmierci, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak poinformowało Radio Wrocław, do powikłań powikłań miało dość dwie godziny od przyjęcia szczepionki. Młoda wrocławianka trafiła do szpitala, niestety, nie udało się jej uratować. Zmarła 1 października.

Ciało zmarłej skierowano do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, gdzie przeprowadzone zostały oględziny sądowo-lekarskie oraz sekcja zwłok.

Aktualnie nie ustalono przyczyny zgonu, a w tym nie potwierdzono doniesień medialnych, jakoby przyczyną zgonu miały być powikłania po przyjęciu szczepionki. Kwestie te będą wyjaśniane w toku postępowania przygotowawczego

– dodała Karolina Stocka-Mycek.

Przypomnijmy, że media społecznościowe kilka dni temu zalała fala doniesień o śmierci dziewczynki z Wrocławia, która miała przyjąć szczepionkę na HPV. Fałszywe informacje były kolportowane przez osoby związane z ruchem tzw. antyszczepionkowców.

GIS: seria szczepionki przeciw WZW B wstrzymana prewencyjnie

Tymczasem 4 października Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał obrót serię szczepionki przeciwko WZW typu B do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. GIS poinformował, że do dnia wstrzymania w obrocie, wydano 86 852 dawki tej serii szczepionki i nie zanotowano poważnych, ani ciężkich, niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Z informacji podanych przez GIS wynika, że z elektronicznego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień ochronnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęto informację o wystąpieniu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej u nastoletniej osoby z nawracającą obturacją oskrzeli, która kilka godzin wcześniej otrzymała trzecią dawkę szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

GIS zaznaczył, że seria szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B została wstrzymana w obrocie w czwartek "prewencyjnie" - "mimo braku jednoznacznych przesłanek wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego".