41-latek biegał po ulicy z siekierą i młotkiem! Zmarł podczas interwencji służb

2025-10-08 8:16

Nie żyje 41-latek, który w nocy z poniedziałku na wtorek, 7 października, biegał po ulicach Lubina z siekierą i młotkiem. Tamtejsza policja otrzymała kilka zgłoszeń w tej sprawie, ale po przyjechaniu na miejsce mundurowych skierował agresję w ich stronę. Mężczyzna został obezwładniony, a z uwagi na jego stan na miejsce wezwano również karetkę pogotowia. W czasie udzielania pomocy 41-latek zmarł.

Lubin. 41-latek biegał po ulicy z siekierą i nożem. Zmarł w czasie interwencji służb ratowniczych

Lubin. Nie żyje 41-latek, który biegał po ulicy z siekierą i młotkiem

Prokuratura, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Komenda Główna Policji wyjaśnią przyczyny i okoliczności śmierci 41-latka, który biegał po ulicach Lubina z młotkiem i siekierą. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do miejscowej komendy w poniedziałek, 6 października, przed północą, ale później pojawiły się następne. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy zlokalizowali podejrzanego mężczyznę na ul. Wyszyńskiego. 

W momencie gdy mężczyzna usłyszał od funkcjonariuszy, że zostaje zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, skierował on swoją agresję w kierunku mundurowych, był pobudzony, głośno się zachowywał, wykrzykując różne słowa. Nie reagował na wezwania policjantów do uspokojenia się i wydawane inne polecenia. Gdy funkcjonariusze podjęli próbę jego obezwładnienia, ugryzł jednego z nich - informuje KPP w Lubinie.

Na miejscu pojawił się kolejny patrol policji, a mundurowi użyli wobec agresora siły i zakuli go w kajdanki. Z uwagi na jego stan, tj. nienaturalne pobudzenie i podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, policjanci wezwali karetkę pogotowia. 41-latek był w tym czasie przytomny i miał zachowane czynności życiowe.

Po podaniu przez ratowników medycznych leków uspokajających mężczyzna stracił przytomność, a po chwili trzeba go było reanimować - mimo tych czynności zatrzymany zmarł.

O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie zostały powiadomione komórki kontrolne lubińskiej komendy, dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, Komendy Głównej Policji oraz prokuratura, pod nadzorem której na miejscu interwencji wykonywane były czynności - dodają mundurowi z Lubina.

