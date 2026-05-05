Mafia akcyzowa rozbita. Straty państwa liczone w milionach

Grzegorz Kluczyński
2026-05-05 8:32

Służby przeprowadziły jedną z największych akcji przeciwko przestępczości akcyzowej w ostatnich latach. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymały 18 osób w trzech województwach. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów i zabezpieczyli mienie o wartości niemal 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są nawet na 640 mln zł.

Uderzenie SG i KAS w akcyzową mafię
Uderzenie służb w trzech województwach

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, 27 i 28 kwietnia zorganizowano szeroko zakrojoną operację. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i KAS weszli równocześnie pod 40 adresów na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej, mjr Anna Sobieska‑Tekień, zwróciła uwagę na ogromne rozmiary przestępczej działalności:

- Grupa działała od lipca 2022 roku do lutego bieżącego roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, powodując straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych – mówiła w rozmowie z Radiem ESKA.

Linia produkcyjna i prekursory narkotykowe zabezpieczone

Podczas przeszukań w jednym z miejsc służby natrafiły na w pełni wyposażoną i działającą fabrykę wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono tam:

  • ponad 13 milionów sztuk nielegalnych papierosów wycenionych na więcej niż 12 mln zł,
  • całą infrastrukturę technologiczną służącą do ich produkcji,
  • przeszło 2 kilogramy substancji używanych do wytwarzania narkotyków.

W ręce funkcjonariuszy trafiło także mienie warte prawie 10 mln zł, w tym nieruchomości, samochody, złoto oraz gotówka w różnych walutach.

Podejrzani o udział w mafii z zarzutami

W wyniku akcji zatrzymano 16 mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 21 do 66 lat. Wśród nich znaleźli się przestępcy recydywiści, wcześniej skazani za podobne czyny.

Jak tłumaczy mjr Sobieska‑Tekień, osobom tym przedstawiono zarzuty za różny udział w przestępstwach:

- Sześciu zatrzymanych usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pięciu – wytwarzania papierosów bez akcyzy, a czterem – posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków – wyjaśniała w rozmowie z Radiem ESKA.

Decyzje sądu wobec zatrzymanych

Decyzją Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sześciu podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec kolejnej szóstki zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Sprawę prowadzi Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu, a nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Sprawcom grozi wieloletnie więzienie

Zatrzymanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec zatrzymań, gdyż skala procederu sugeruje istnienie większej sieci powiązań przestępczych.

