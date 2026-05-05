Mafia akcyzowa rozbita. Straty państwa liczone w milionach

Uderzenie służb w trzech województwach
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, 27 i 28 kwietnia zorganizowano szeroko zakrojoną operację. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i KAS weszli równocześnie pod 40 adresów na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej, mjr Anna Sobieska‑Tekień, zwróciła uwagę na ogromne rozmiary przestępczej działalności:
- Grupa działała od lipca 2022 roku do lutego bieżącego roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, powodując straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych – mówiła w rozmowie z Radiem ESKA.
Linia produkcyjna i prekursory narkotykowe zabezpieczone
Podczas przeszukań w jednym z miejsc służby natrafiły na w pełni wyposażoną i działającą fabrykę wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono tam:
- ponad 13 milionów sztuk nielegalnych papierosów wycenionych na więcej niż 12 mln zł,
- całą infrastrukturę technologiczną służącą do ich produkcji,
- przeszło 2 kilogramy substancji używanych do wytwarzania narkotyków.
W ręce funkcjonariuszy trafiło także mienie warte prawie 10 mln zł, w tym nieruchomości, samochody, złoto oraz gotówka w różnych walutach.
Podejrzani o udział w mafii z zarzutami
W wyniku akcji zatrzymano 16 mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 21 do 66 lat. Wśród nich znaleźli się przestępcy recydywiści, wcześniej skazani za podobne czyny.
Jak tłumaczy mjr Sobieska‑Tekień, osobom tym przedstawiono zarzuty za różny udział w przestępstwach:
- Sześciu zatrzymanych usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pięciu – wytwarzania papierosów bez akcyzy, a czterem – posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków – wyjaśniała w rozmowie z Radiem ESKA.
Decyzje sądu wobec zatrzymanych
Decyzją Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sześciu podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec kolejnej szóstki zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
Sprawę prowadzi Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu, a nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.
Sprawcom grozi wieloletnie więzienie
Zatrzymanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec zatrzymań, gdyż skala procederu sugeruje istnienie większej sieci powiązań przestępczych.