Makabryczne znalezisko! Turyści odkryli ciało mężczyzny

Makabryczne odkrycie nad Jeziorem Pilchowickim. Turyści znaleźli zwłoki mężczyzny

Zimowy spacer zamienił się w koszmar! Turyści z Warszawy, którzy odwiedzili okolice Jeziora Pilchowickiego, natknęli się na ciało martwego mężczyzny. Sprawą natychmiast zajęły się służby ratunkowe i prokuratura. Zgłoszenie o tragicznym znalezisku wpłynęło w środę, 4 lutego tuż przed godziną 16:00. Turyści spacerujący wzdłuż brzegu zauważyli leżące ciało mężczyzny w wieku około 30 lat. Zwłoki znajdowały się w pobliżu linii wody, w trudno dostępnym, częściowo zalesionym terenie w rejonie Pilchowic. Na miejsce błyskawicznie skierowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego. Przybyli także funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Dalsze czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora.

Śledztwo i niewyjaśniona przyczyna śmierci. Czy to było zabójstwo?

Na ten moment przyczyna zgonu nie została ustalona. Prokuratura nie wyklucza żadnej z hipotez – brane są pod uwagę zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i ewentualne działanie osób trzecich. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma dać odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do śmierci młodego mężczyzny. Śledczy nie ujawnili jeszcze tożsamości zmarłego ani informacji o tym, czy posiadał przy sobie dokumenty. Trwają ustalenia, czy był mieszkańcem regionu, czy – podobnie jak jego przypadkowi znalazcy – przyjechał nad jezioro jako turysta. W związku z prowadzonymi działaniami służb, czasowo zablokowano dojazd do Pilchowic od strony Strzyżowca. Mieszkańcy okolicznych wsi i osad nie kryją niepokoju – Jezioro Pilchowickie, popularne wśród turystów, uchodzi za spokojne miejsce.Śledztwo w sprawie śmierci nad Jeziorem Pilchowickim jest w toku. Prokuratura zapowiada dalsze czynności wyjaśniające, w tym przesłuchania świadków oraz analizę zapisów z kamer monitoringu, jeśli takie znajdują się w pobliżu.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć