2026-02-05 7:40

Dramatyczne sceny na drogach Dolnego Śląska. Z powodu gołoledzi wywrócił się autobus, a ciężarówka wjechała w słup na stacji paliw. Warunki są ekstremalnie trudne, a synoptycy i policja wydają pilne ostrzeżenia.

Mieszkańcy Dolnego Śląska obudzili się w czwartek w bardzo trudnej rzeczywistości. Od wczesnych godzin porannych region zmaga się z paraliżem komunikacyjnym spowodowanym przez marznący deszcz. Gołoledź sprawiła, że nawet najprostsze manewry na drodze stają się wyzwaniem, o czym boleśnie przekonali się kierowcy w Jaworze czy Sieniawce.

Ciężarówka wjechała na stację paliw pod Jaworem

Jedno z groźniejszych zdarzeń miało miejsce w okolicach Jawora, przy trasie S3. Ciężarówka nie poradziła sobie na śliskiej jezdni i uderzyła w element infrastruktury przy stacji paliw.

- Około godziny 1:20 do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu na stacji paliw przy drodze S3, gdzie kierujący pojazdem ciężarowym nie zdołał wyhamować na śliskiej nawierzchni i uderzył w poszycie i słup znajdujący się w pobliżu dystrybutorów. Na szczęście pojazd ominął dystrybutory paliw i nie doszło do żadnych wycieków, zagrożenia pożarowego ani naruszenia konstrukcji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia

- informuje kpt. Krzysztof Napierała z jaworskiej straży pożarnej.

Jak dodaje, na szczęście w tym zdarzeniu nie było osób rannych.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Marznące opady powodują szybkie oblodzenie nawierzchni, znacznie wydłużają drogę hamowania i mogą prowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto dostosować prędkość do warunków, zwiększyć odstęp od innych pojazdów i unikać gwałtownych manewrów

- apeluje kpt. Krzysztof Napierała.

Dramat w Sieniawce. Autobus w rowie!

Niestety, trudna sytuacja na drogach prowadzi do coraz poważniejszych zdarzeń i utrudnia pracę służbom ratunkowym. Pojawiają się informacje, że karetki mają problemy z dotarciem na miejsce wypadków, których liczba stale rośnie. Do jednego z najgroźniejszych doszło w Sieniawce na trasie z Dzierżoniowa do Łagiewnik. Wywrócił się tam autobus przewożący 11 osób. Dwie z nich zostały ranne. Na miejscu trwają działania służb.

Służby alarmują: Jest ekstremalnie ślisko!

Policja na całym Dolnym Śląsku postawiona jest w stan pełnej gotowości. Funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na kierowców, ale i pieszych, dla których wyjście z domu może skończyć się upadkiem i kontuzją.

- Kierowcy - zdejmijcie nogę z gazu, zachowujcie większe odstępy i dostosujcie prędkość do warunków. Nawet krótka chwila nieuwagi może skończyć się kolizją. Piesi - uważajcie na chodnikach, przejściach dla pieszych i schodach. Warto założyć obuwie z dobrą przyczepnością i zachować szczególną ostrożność

- czytamy w porannych komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

IMGW ostrzega: to jeszcze nie koniec

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści. Wydano ostrzeżenie dla całego regionu, które początkowo obowiązywało do godziny 9:00 rano, jednak trudne warunki mogą utrzymać się znacznie dłużej.

- Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź

- alarmuje IMGW. 

IMGW dodaje, że w wielu miejscach nadal występują opady marznącego deszczu lub mżawki, które będą utrzymywać się przez znaczną część dnia. Na drogach i chodnikach wciąż będzie bardzo ślisko. Apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności

