Masz te dolegliwości? Winny może być pył saharyjski. Kiedy kulminacja?

Pył saharyjski w Polsce

Do Europy napłynęło ciepłe powietrze z Afryki. Temperatury są jak w środku lata, do tego jest słonecznie i sucho. W niektórych miejscach Polski termometry wskazywały wartości zbliżone do granicy 30 stopni Celsjusza.

O godzinie 14:00 notujemy już 28,3°C na stacji synoptycznej Koło oraz 29°C na stacji telemetrycznej Kraków-Wola Justowska. Być może zostanie dziś przekroczone 30°C. A jak 17 kwietnia przedstawiał się w latach 1994-2024 zobaczcie poniżej.#IMGW pic.twitter.com/dgGNz5eoXf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 17, 2025

Pył saharyjski nad Polską. Padły daty. IMGW alarmuje

Z Afryki do Polski dociera nie tylko ciepło, ale i pył znad Sahary. W czwartek i piątek (17-18 kwietnia) obejmie on nasz kraj. IMGW alarmowało, że to właśnie w tych dniach stężenie saharyjskiego pyłu będzie największe.

Czym jest pył saharyjski?

Pył saharyjski w Polsce to nic nowego i zaskakującego. Pojawia się u nas regularnie, nawet kilka razy w roku, najczęściej właśnie wiosną lub latem. Zjawisko to związane jest z burzami piaskowymi nad Saharą i transportem pyłów przez wschodnie wiatry.

Do Polski już dziś dociera pył znad Sahary, jutro i w piątek obejmie swym zasięgiem cały kraj, jego stężenie będzie największehttps://t.co/yaRs7etKWV#IMGW pic.twitter.com/myJ5bfOZuL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 16, 2025

Po czym poznać pył saharyjski?

Charakterystyczną cechą pyłu znad Sahary jest zmiana koloru nieba na bardziej mętny. Co więcej, podczas wschodów i zachodów słońca niebo może rozbłyskiwać w nietypowych kolorach, np. na żółto, pomarańczowo lub czerwono. M.in. dlatego pył saharyjski nazywany jest "krwawym deszczem". Pył znad Sahary wpływa też na nasze ulice, domy i auta, które pokrywa żółty osad.

Czy pył saharyjski szkodzi zdrowiu?

Przy każdej obecności pyłu saharyjskiego w Polsce, pojawia się pytanie o jego szkodliwość dla zdrowia. Nie stanowi on bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, jednak jakość powietrza wówczas spada. Ilość substancji radioaktywnych w pyle jest za mała, aby nam zaszkodzić.

Afrykański pył może jednak powodować zapalenie spojówek, podrażnienie śluzówek nosa, gardła i krtani, co prowadzi do chrypki, łzawienia z oczu, kataru, a nawet zapalenia zatok.

Źródło: IMGW / pomorska.pl

