Jak przekazuje nadleśnictwo, rysie występują w Polsce w dwóch populacjach: w północno-wschodniej części kraju oraz znacznie liczniejsza populacja zamieszkuje Karpaty.

- Od 2019 roku w Polsce rozpoczęto reintrodukuję rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Od 2019 roku w Polsce rozpoczęto reintrodukuję rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Do sierpnia 2019 wypuszczono na wolność 18 osobników. W ubiegłym roku występowanie rysi stwierdzono także na Pojezierzu Drawskim i Ińskim, a także na Powiślu w rejonie Kwidzyna. Obserwacja rysia z naszego terenu poszerza jego zasięg także o lasy naszego nadleśnictwa - wyjaśnia Nadleśnictwo Góra Śląska.

Mężczyzna z Dolnego Śląska spotkał się z rysiem oko w oko! Jest nagranie

Rysia zauważył w lesie pracownik nadleśnictwa Martin Perzyński, który nagrał zwierzę. Na nagraniu widać idące zwierzę, które przecina jego drogę. - Czy zaobserwowany na terenie naszego nadleśnictwa osobnik tylko migruje przez nasze lasy, czy zatrzyma się u nas na dłużej? Czas pokaże - przekazuje nadleśnictwo.

