Mieszkańcy Wrocławia muszą mieć się na baczności. Oszuści nie próżnują! Policja wydała apel

Wrocław to już kolejne miasto w Polsce, które niestety zmaga się z falą przestępczości. Okazuje się, że w stolicy Dolnego Śląska nie brakuje oszustów, podających się za pracowników różnych służb miejskich. Najczęściej docierają oni do osób starszych i wykorzystują ich ufność, a w efekcie seniorzy tracą swój dobytek. Na co w szczególności uważać i gdzie zgłaszać takie incydenty?