Milimetry od śmierci. Kula trafiła myśliwego w głowę podczas polowania

Dramat na polowaniu pod Lwówkiem Śląskim

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 29 października, podczas polowania w lesie w pobliżu miejscowości Janice w gminie Lubomierz. Jak poinformował portal lwoweckie.info, na tym terenie działają dwa obwody łowieckie - nr 65 oraz nr 70.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z uczestników polowania, 41-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, został raniony pociskiem rykoszetującym – powiedziała portalowi lwoweckie.info sierżant sztabowy Olga Łukaszewicz z policji w Lwówku Śląskim.

Kula trafiła mężczyznę w głowę. Na szczęście było to tylko draśnięcie i doznał on obrażeń głowy nie zagrażających życiu. Gdyby pocisk trafił kilka milimetrów w bok, doszłoby do strasznej tragedii.

Mężczyzna trafił do szpitala, a policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi postępowanie w sprawie.