Na ulicach zaroiło się od radiowozów. Policjanci są wyczuleni na dwie rzeczy

W poniedziałek (6 listopada) z samego rana rozpoczęła się policyjna akcja „Pasy i Telefon”. - Celem działań jest zmobilizowanie kierujących i pasażerów do przestrzegania obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, jak również do niekorzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów - mówi mł. asp. Paweł Noga z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu.

Akcja potrwa do godziny 22, więc kierowcy muszą się mieć na baczności przez cały dzień. Mundurowi zapowiadają wzmożone kontrole. - Chcemy również wytworzyć w świadomości kierujących przekonanie o nieuchronności kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego – dodaje Paweł Noga.

Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa może skutkować mandatem w wysokości 100 złotych, dodatkowo na konto kierowcy wpłynie 5 punktów karnych.

- Jeżeli chodzi o korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, taryfikator przewiduje mandat w wysokości 500 złotych i wówczas do indywidualnego konta kierowcy zostanie dopisanych 12 punktów karnych – wyjaśnia rzecznik policji.