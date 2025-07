Gamestate Wrocław: odpal emocje, zdobywaj nagrody – rozgrywka właśnie wkroczyła na nowy poziom

Materiał sponsorowany

W samym sercu Wrocławia czeka miejsce, które zmienia rozrywkę w ekscytującą przygodę. Gamestate to więcej niż salon gier – to świat pełen arcade’owych hitów, wyzwań multiplayer, symulatorów VR i realnych nagród. Gotowy, by wejść do gry?