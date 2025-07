Upał w Polsce kwestią godzin. Wiemy, do kiedy będzie gorąco. Padły konkretne daty

Upały na początku lipca. Nawet 35 stopni

Według IMGW pierwsza połowa trwającego tygodnia upłynie pod znakiem spokojnej i wyżowej pogody. Nie będzie więc padać ani grzmieć, jednak zrobi się bardzo gorąco. Temperatura wzrośnie do nawet 35°C. Im bliżej weekendu, tym większe zmiany w pogodzie. W czwartek (3 lipca) od zachodu do Polski zacznie wkraczać front chłodny. Gwałtowna zmiana pogody oznacza nie tylko ochłodzenie, ale i niebezpieczne zjawiska: burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Będzie ciepło, ale bez upałów. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza IMGW na początek lipca.

Lipiec przywita nas niemal bezchmurnym niebem, a to wszystko za sprawą wyżu, który nasunie się nad Polskę. Upał tylko na południowym zachodzie, tam do 30°C na termometrach. Na pozostałym obszarze od 22°C do około 26°C. Najchłodniej na wybrzeżu, tam 19°C.

Pogodnie także w środę (2 lipca), ale już znacznie goręcej. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam nawet 34°C. Upalnie też w centrum, tam do 30°C. Nad morzem i na wschodzie chłodniej, ale i tak termometry pokażą 26-27°C.

Najgorętszym dniem w trwającym tygodniu będzie czwartek (3 lipca). Upał niemal w całym kraju, nawet 35°C. Przygotujmy się też na tropikalną noc z temperatuą powyżej 20°C. Od upałów odpoczną tylko mieszkańcy Pomorza, tam od 22°C do 27°C. - Jednocześnie po południu na zachodzie kraju zaznaczy się front chłodny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które mogą być gwałtowne - zapowiada IMGW.

Diametralna zmiana pogody w weekend. Wrócą burze, będzie chłodniej

W piątek (4 lipca) nad Polską sporo ciemnych chmur i miejscami przelotny deszcz, a na południu kraju burze i możliwy grad. Temperatury gwałtownie spadną. Najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 18°C. Na północnym zachodzie 20°C, w centrum około 24°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam na termometrach do 29°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północy porywisty, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru osiągną około 65 km/h - przewiduje IMGW.

Co z pogodą w pierwszy weekend lipca? Sobota pochmurna i deszczowa, ale też ciepła. Upały nam jednak nie grożą. Najcieplej na wschodzie, tam do 29°C. Na pozostałym obszarze 21-24°C. Niedziela (6 lipca) pogodna w zachodniej Polsce, gdzie indziej możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 20°. Niewiele cieplej w centrum, tam 22°C. Najcieplej na zachodzie i południowym wschodzie, do 26°C.

Źródło: IMGW

