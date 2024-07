Najdłuższy tunel w Polsce otwarty! Można już jechać nowym odcinkiem S3

QUIZ: My podajemy miasto, Ty województwo. Wcale nie jest łatwo! Już 10 pkt. będzie sukcesem za test z geografii

Na ten moment czekało wielu kierowców. W środę, 31 lipca, oddano do użytku nowy, ostatni na Dolnym Śląsku, odcinek drogi ekspresowej z Bolkowa do Kamiennej Góry. W ciągu 16-kilometrowego odcinka znajduje się najdłuższy, bo liczący 2,3 kilometra, pozamiejski tunel drogowy w Polsce. W tunelu zastosowano najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. - Jest tu 60 czujników dymu; dwa liniowe czujniki ciepła oraz 37 wentylatorów. To wszystko monitorowane jest przez 150 kamer, z czego 90 w systemie termowizyjnym – mówi Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Kierowcy nie powinni jednak szaleć w tunelu, bowiem jest on objęty odcinkowym pomiarem prędkości.

Dolnośląski odcinek S3 uchodzi za „najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce”. - To piękna i bezpieczna droga – połączenie piękna natury z pięknem roboty inżynierów. Na tej drodze mamy aż 69 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele – przyznał minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas oficjalnego otwarcia trasy.

Najważniejsze obiekty inżynierskie:

2 tunele drogowe (TS26 i TS32) o długości około 2300 m i ok. 300 m, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt po powierzchnia terenu;

7 wiaduktów drogowych, z czego 3 pełnią funkcję przejść dolnych dla zwierząt a 2 umożliwiają przemieszczenie się zwierząt po powierzchni terenu;

1 mostu drogowego, pełniącego również funkcję przejścia dolnego dla zwierząt;

14 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);

4 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;

1 przejazdu gospodarczego.

Dolnośląski fragment S3 został już ukończony, a budowa trasy będzie kontynuowana po stronie czeskiej. - Droga S3 to środkowoeuropejski korytarz transportowy, który nie tylko łączy Polskę od Zachodniego Pomorza do granicy z Czechami, ale też całą Europę od Grecji do Szwecji i jest kluczowym korytarzem transportowym – dodał minister.

Dodajmy, że ostatni fragment tej trasy w Polsce powstaje w okolicach Świnoujścia.

Budowa odcinka S3 między Bolkowem a Kamienną Górą kosztowała ponad 1,7 mld zł.