Droga ekspresowa S3 Bolków – Kamienna Góra

Niedługo cały dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 z Legnicy do granicy państwa z Czechami będzie gotowy. Właśnie dobiega końca budowa ostatniego fragmentu z Bolkowa do Kamiennej Góry. To 15-kilometrowy odcinek, choć wkrótce możemy się spodziewać otwarcia ponad 12-kilometrowego fragmentu pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały trzykilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy państwa, choć jest już gotowy, udostępniony będzie dopiero wtedy, gdy Czesi zbudują drogę po swojej stronie. Zapewne nastąpi to w 2025 r.

Kiedy pojedziemy S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry?

Na razie nie ma jeszcze wyznaczonego terminu, kiedy trasa z Bolkowa do Kamiennej Góry zostanie otwarta. Prace są jednak na końcowym etapie i wszystko wskazuje na to, że kierowcy będą mogli skorzystać z nowego odcinak już w lipcu. Będą mieli oni do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pas awaryjny.

Odcinek ekspresówki Bolków – Kamienna Góra jest wyjątkowy pod względem techniczny. Drogowcy musieli wydrążyć dwa tunele drogowe - TS-26 o długości około 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości około 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

W sumie na tym odcinku trasy powstało 10 obiektów inżynierskich:

2 tunele drogowe (TS26 i TS32) o długości około 2300 m i ok. 300 m, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt po powierzchnia terenu;

7 wiaduktów drogowych, z czego 3 pełnią funkcję przejść dolnych dla zwierząt a 2 umożliwiają przemieszczenie się zwierząt po powierzchni terenu;

1 mostu drogowego, pełniącego również funkcję przejścia dolnego dla zwierząt;

14 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);

4 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;

1 przejazdu gospodarczego.

