Podczas gdy wiele miast w Polsce się wyludnia, jedno z nich odnotowuje niezwykły wzrost populacji.

Siechnice, położone niedaleko Wrocławia, w ciągu kilkunastu lat zwiększyły liczbę mieszkańców o 200%, stając się najmłodszym miastem w Polsce ze średnią wieku 34 lata.

Co sprawia, że to miasto jest tak atrakcyjne dla młodych ludzi i jak udało mu się osiągnąć taki sukces demograficzny?

Najmłodsze miasto w Polsce przyciąga młodych. Boom demograficzny pod Wrocławiem

Jeszcze dwie dekady temu niewielka miejscowość pod Wrocławiem nie wyróżniała się niczym szczególnym. Dziś Siechnice - bowiem to o nich mowa - są jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu zaledwie kilkunastu lat liczba mieszkańców wzrosła tu aż o 200 proc., a średnia wieku to zaledwie 34 lata. Młodzi ludzie uciekają z dużych miast, by zamieszkać właśnie tutaj.

Miasto, w którym chce się żyć. Siechnice to symbol nowoczesnej Polski lokalnej

Położone zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Wrocławia, Siechnice stały się przykładem tego, jak można stworzyć przyjazne miejsce do życia bez wielkomiejskiego zgiełku. W czasie, gdy wiele dolnośląskich miast się wyludnia, Siechnice przyciągają nowych mieszkańców jak magnes.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku miasto liczyło 11 207 mieszkańców, podczas gdy w 2002 roku było ich niespełna 4 tysiące. To oznacza wzrost populacji o około 200 proc. w ciągu dwóch dekad. Dodatkowo Siechnice zyskały miano "najmłodszego miasta w Polsce" - średnia wieku mieszkańców wynosi tu zaledwie 34 lata.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najmłodsze miasto w Polsce - Siechnice [ZDJĘCIA]

Siechnice: miejsce, które przyciąga jak magnes

Największym atutem Siechnic jest jednak ich położenie. Miasto graniczy bezpośrednio z południowo-wschodnią częścią Wrocławia, dzięki czemu do centrum można dotrzeć w ok. 30 minut samochodem lub zaledwie w 12 minut pociągiem.

Dodatkowo Siechnice łączą w sobie to, czego dziś szukają młodzi ludzie, czyli dobrą komunikację, bliskość natury i nowoczesną infrastrukturę. W mieście organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe, działa biblioteka, kluby fitness, a wokół nie brakuje terenów spacerowych i ścieżek rowerowych.

Choć Siechnice są nowoczesne, mają również ciekawą historię. Warto zobaczyć m.in.:

Kościół Niepokalanego Serca NMP

zabytkowe budynki dawnej stacji kolejowej, przypominające o długiej tradycji transportowej miasta,

stare wille i kamienice z początków XX wieku, które zachowały swój niepowtarzalny charakter.