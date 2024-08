Najnowsza pogoda na długi weekend. W połowie sierpnia dojdzie do pogodowego starcia. Bezlitosne prognozy

Chwile grozy we Wrocławiu

Pogoda na długi weekend: Upały i burze w prognozach IMGW

Potwierdzają się zeszłotygodniowe prognozy IMGW dla naszego kraju. Synoptycy zapowiadali, że druga dekada sierpnia będzie bardzo gorąca. Rzeczywiście, już poniedziałek przynosi ze sobą przyjemne temperatury. W analizie naszych dziennikarzy skupiamy się jednak na długim weekendzie, który dla wielu Polaków rozpocznie się w czwartek (15 sierpnia). Co istotne - dzień wcześniej napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które będzie miało ogromny wpływ na pogodę. Na południu i zachodzie realnym scenariuszem są burze z opadami deszczu. W okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Szczecina pojawią się upały. Termometry pokażą do 31 stopni Celsjusza. W czwartek zrobi się jeszcze dynamiczniej.

- Zasięg powietrza zwrotnikowego powiększy się. Nad morzem temperatura maksymalna osiągnie około 25 stopni, nad resztą Polski od 27°C do 31 stopni Celsjusza. Poza północnym wschodem i wschodem nastąpi okresowy wzrost zachmurzenia i głównie po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze - informują nas synoptycy z IMGW.

Weekend z frontem atmosferycznym, deszczami i burzami

Z prognozy IMGW na piątek, sobotę i niedzielę (16-18 sierpnia) wynika, że nad Polską znajdzie się strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego oraz przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy z Instytutu zwracają jednak uwagę na dynamikę i możliwe zmiany. Trzeba na bieżąco śledzić lokalne komunikaty i ostrzeżenia.

- W zależności od ułożenia frontu, po jego chłodniejszej stronie, najprawdopodobniej na zachodzie, temperatura wzrośnie do około 25°C, a po cieplejszej, czyli na wschodzie i południu, do około 30°C. Najchłodniej może być nad morzem, tu miejscami około 20°C. Położenie frontu zmniejsza pewność prognozy na ten okres i wymaga ona śledzenia aktualizacji - podkreśla IMGW.

Redakcja "Super Expressu" będzie na bieżąco śledzić doniesienia meteorologów. Warto czytać m.in. nasze lokalne oddziały, gdzie znajdziecie aktualne alerty i analizy miejscowych klimatologów.

