Sezon kąpielowy na Dolnym Śląsku ruszył na dobre. Przygotowaliśmy dla Was kompletną ściągawkę z podziałem na sam Wrocław oraz najbliższe (i te nieco dalsze) okolice. Zobaczcie, gdzie ruszyć nad wodę w woj.dolnośląskim.

Fala upałów w Polsce. Gdzie nad wodę we Wrocławiu? Tu już działają ratownicy

W stolicy Dolnego Śląska oficjalny sezon trwa już w najlepsze. W ten upalny weekend we Wrocławiu możecie bezpiecznie korzystać z czterech popularnych lokalizacji.

Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów 1) – otwarte codziennie (sezon od 1 czerwca). Miejski klasyk z pełną infrastrukturą, idealny na szybki dojazd tramwajem.

(ul. Kosmonautów 1) – otwarte codziennie (sezon od 1 czerwca). Miejski klasyk z pełną infrastrukturą, idealny na szybki dojazd tramwajem. Kąpielisko Morskie Oko (ul. Chopina 27) – otwarte codziennie (sezon od 1 czerwca). Kultowy, niezwykle popularny akwen w sercu miasta z doskonałym zapleczem.

(ul. Chopina 27) – otwarte codziennie (sezon od 1 czerwca). Kultowy, niezwykle popularny akwen w sercu miasta z doskonałym zapleczem. Kąpielisko Oporów (ul. Harcerska 25) – otwarte od piątku, 26 czerwca. Oficjalny start z ratownikami idealnie na weekendową falę upałów.

(ul. Harcerska 25) – otwarte od piątku, 26 czerwca. Oficjalny start z ratownikami idealnie na weekendową falę upałów. Kąpielisko Królewiecka (ul. Narzędziowa) – sezon rozpoczął się w piątek, 26 czerwca.

Kąpieliska pod Wrocławiem i na Dolnym Śląsku. Gdzie szukać ochłody poza miastem?

Jeśli wolicie uciec z rozgrzanego miasta, baza wypadowa na Dolnym Śląsku jest ogromna. Wiele podwrocławskich i regionalnych stawów oraz zalewów otwiera swoje strefy z ratownikami 27 czerwca.

Kąpielisko Błękitna Laguna (Siechnice, ul. Sportowa 10) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Absolutny hit tuż pod Wrocławiem, świetny dojazd i piękna plaża.

(Siechnice, ul. Sportowa 10) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Absolutny hit tuż pod Wrocławiem, świetny dojazd i piękna plaża. Kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański (Jelcz-Laskowice) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Długo wyczekiwany start tuż przed uderzeniem największego żaru.

(Jelcz-Laskowice) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Długo wyczekiwany start tuż przed uderzeniem największego żaru. Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice (Jakubikowice, pow. wołowski) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Nowe, bezpieczne miejsce na mapie regionu rusza od tego weekendu.

(Jakubikowice, pow. wołowski) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Nowe, bezpieczne miejsce na mapie regionu rusza od tego weekendu. Kąpielisko OW Wały (Wały, pow. wołowski) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Sprawdzony ośrodek, idealny na weekendowy reset w wodzie.

(Wały, pow. wołowski) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Sprawdzony ośrodek, idealny na weekendowy reset w wodzie. Kąpielisko Zalew Stradomia (Stradomia Wierzchnia, pow. oleśnicki) – otwarte (sezon od 18 czerwca). Ogromny zalew z pełną infrastrukturą rekreacyjną.

(Stradomia Wierzchnia, pow. oleśnicki) – otwarte (sezon od 18 czerwca). Ogromny zalew z pełną infrastrukturą rekreacyjną. Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele (pow. strzeliński) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Przepiękne stawy otoczone zielenią.

(pow. strzeliński) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Przepiękne stawy otoczone zielenią. Kraina Dobrej Energii (Jezierzany, pow. legnicki) – otwarte (sezon od 20 czerwca). Świetnie zagospodarowane, tętniące życiem kąpielisko.

(Jezierzany, pow. legnicki) – otwarte (sezon od 20 czerwca). Świetnie zagospodarowane, tętniące życiem kąpielisko. Botanica Active Park (Radków, pow. kłodzki) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Rewelacyjne miejsce dla aktywnych w Kotlinie Kłodzkiej.

(Radków, pow. kłodzki) – otwarte (sezon od 1 czerwca). Rewelacyjne miejsce dla aktywnych w Kotlinie Kłodzkiej. Kąpielisko Camp (Radków, pow. kłodzki) – otwarte od soboty, 27 czerwca.

(Radków, pow. kłodzki) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Zalew w Starej Morawie (Stara Morawa, pow. kłodzki) – otwarte (sezon od 15 czerwca). Górski zalew z niesamowitymi widokami i krystaliczną wodą.

Z którą polską piosenkarką mógłbyś pojechać na wakacje? Pytanie 1 z 9 Wybierasz romantyczną piosenkę na randkę. Na co pada? "Wszyscy chcą kochać" "Jesteś moją bajką" "To nie ja" Następne pytanie

Mimo upału, tutaj sezon jeszcze nie ruszył. W najbliższy weekend „pocałujesz klamkę”

Planowaliście ucieczkę przed wielkim żarem nad jeden z popularnych dolnośląskich akwenów? Zanim spakujecie koce i kosz piknikowy, koniecznie zweryfikujcie swoje plany, aby uniknąć wielkiego rozczarowania i zmarnowanego czasu.

Zalew w Złotoryi (ul. Sportowa 9): Mimo prognozowanych temperatur sięgających nawet 39 stopni, to uwielbiane przez mieszkańców kąpielisko oficjalnie inauguruje swój bezpieczny sezon dopiero od środy, 1 lipca. W najbliższy weekend na miejscu nie będzie jeszcze obsady ratowniczej, a oficjalne strefy pływania pozostaną niedostępne.

Jeśli szukacie ochłody „na już”, znacznie bezpieczniejszym wyborem na te dni będą otwarte zbiorniki w pobliskich Jezierzanach (Kraina Dobrej Energii) lub w Wałach.

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Ceny jedzenie i napojów nad wodą. Ile kosztuje letni, rodzinny wypoczynek?

Wypad nad wodę w tak upalny weekend to nie tylko logistyczne, ale też finansowe wyzwanie. Sezonowy narzut w przyplażowych budkach i food truckach to standard – właściciele punktów gastronomicznych muszą zarobić na cały rok w zaledwie kilka gorących weekendów. Jeśli planujecie spędzić nad wodą cały dzień z rodziną, warto przygotować portfel.

Jak wskazują letnie trendy w gastronomii, za klasyczne przekąski – takie jak frytki, zapiekanki czy gofry z dodatkami – w większości turystycznych miejsc zapłacimy obecnie w granicach 20–35 zł za porcję. Ceny obiadów (np. ryba z frytkami czy burger) zaczynają się od 40 zł w górę. Przy czteroosobowej rodzinie sam obiad nad wodą staje się więc sporym wydatkiem.

Napoje to niemały wydatek. Półlitrowa butelka wody mineralnej, która w markecie kosztuje grosze, na plaży potrafi kosztować od 6 do nawet 10 zł. Biorąc pod uwagę, że każdy powinien wypić w taki dzień minimum 2-3 litry płynów, koszty samego nawadniania rosną błyskawicznie.

Aby nie stać w gigantycznych kolejkach i nie przepłacać, warto zastosować sprawdzony patent. Zamroź w domu 2-3 butelki wody mineralnej. Wrzucone do torby plażowej będą działać jak wkłady chłodzące dla Twoich przekąsek (np. pokrojonego arbuza czy kanapek), a w miarę upływu dnia będą się powoli topić, dając Ci lodowatą wodę do picia dokładnie wtedy, gdy upał będzie największy.