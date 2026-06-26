Kwitnienie dziwidła olbrzymiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przyrodniczych tego roku w mieście. Po długim okresie obserwacji i odliczania, egzotyczna roślina w końcu otworzyła swój pąk. Zjawisko to przyciągnęło rzesze odwiedzających, którzy zapragnęli na własne oczy ujrzeć ten niecodzienny spektakl natury.

Dziwidło olbrzymie we Wrocławiu. Zainteresowanie jeszcze przed kwitnieniem

Już od połowy czerwca dziwidło olbrzymie budziło wielkie emocje. Kiedy botanicy ogłosili, że roślina przygotowuje się do kwitnienia, w sieci ruszyła całodobowa transmisja ze szklarni, a wielu ludzi postanowiło na własne oczy zobaczyć okaz. W rezultacie liczba odwiedzających Ogród Botaniczny w ostatnich dniach uległa podwojeniu w stosunku do standardowej frekwencji.

Przełom nastąpił w czwartek, kiedy to roślina zaczęła w końcu rozwijać swój imponujący kwiatostan.

Ogród Botaniczny we Wrocławiu ostrzega. Długie kolejki do dziwidła olbrzymiego

Pracownicy wrocławskiego Ogrodu Botanicznego nie ukrywają entuzjazmu wywołanego tym niezwykłym wydarzeniem.

"Spektakl, który przynajmniej raz w życiu warto zobaczyć. Piękne lecz ulotne chwile!

- przekazali na oficjalnej stronie placówki.

Jednocześnie uczulili odwiedzających na gigantyczne zainteresowanie.

"Szklarnia nie jest duża, jej przepustowość również nie należy do najlepszych. Niestety obecna kolejka jest na jakieś 3-4 h stania. I nie mówimy o kolejkach do kasy, ale do samego dziwidła."

- informowano w czwartkowy wieczór.

Botanicy zwracają jednak uwagę, że pomimo specyficznego zapachu rośliny, sama wizyta nie jest uciążliwa.

"Aromat jest ciekawy, intensywny, ale nie na tyle żeby przeszkadzał w zwiedzaniu."

Dlaczego dziwidło olbrzymie pachnie jak "trupi kwiat"?

Popularność dziwidła olbrzymiego wynika nie tylko z jego potężnych gabarytów, ale przede wszystkim z niecodziennej woni. Zapach imitujący psujące się mięso służy roślinie do wabienia owadów zapylających i stanowi kluczowy element jej mechanizmu przetrwania.

Pracownicy Ogrodu Botanicznego tłumaczą ten mechanizm następująco:

"Kwiatostan dziwidła to kolba, w dolnej części umieszczone są kwiaty żeńskie, w górnej męskie. Gatunek może dorastać do 3 metrów wysokości i mieć nawet do 1,5 metra średnicy. Kwitnienie trwa 2-3 dni. Kwiaty wydzielają niezwykle specyficzny silny zapach przypominający padlinę (czasem identyfikuje się go z wonią mieszanki moczu/odchodów/padlin/zgnitego mięsa), a wszystko po to by zwabić padlinożerne chrząszcze i błonkówki, które zapylają kwiaty."

Wrocławski "trupi kwiat". Zapach trudny do zapomnienia

O zapachu wrocławskiego dziwidła olbrzymiego wspomniał też serwis Gardenowo.pl:

"Każdy, kto zbliży się do wrocławskiego okazu, natychmiast zrozumie, skąd wzięła się jego złowroga nazwa „kwiat trupa”. To, jak pachnie dziwidło olbrzymie, jest dla ludzkiego nosa prawdziwą torturą. Woń przypomina mieszankę psującego się mięsa, starych jaj, ryb i rozkładających się odpadków organicznych. Dla rośliny jest to jednak kwestia przetrwania."

Czy można wyhodować dziwidło olbrzymie w domu?

Wzrost zainteresowania dziwidłem olbrzymim sprawił, że niektórzy zaczęli rozważać uprawę tej rośliny we własnym domu lub ogrodzie. Niestety, perspektywy nie są zachęcające.

"Niestety, uprawa Amorphophallus titanum w warunkach amatorskich w Polsce jest praktycznie niemożliwa. Roślina ta ma gigantyczne wymagania: potrzebuje stale wysokiej temperatury (powyżej 25°C), ekstremalnej wilgotności powietrza oraz ogromnych donic, które utrzymają stupięćdziesięciokilogramową masę. Zapewnienie jej takich warunków poza profesjonalną, ogrzewaną palmiarnią graniczy z cudem."

- podkreśla serwis Gardenowo.pl.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Godziny otwarcia

W odpowiedzi na rekordową frekwencję władze Ogrodu Botanicznego podjęły decyzję o wydłużeniu czasu otwarcia kas biletowych:

Kasa przy ulicy Kanonia jest otwarta w godzinach od 9:00 do 19:00, z możliwością opuszczenia terenu do 20:00.

Z kolei kasa Sienkiewicza przyjmuje gości już od 5:00 rano do 19:00, a wyjście jest możliwe do godziny 20:00.

Osoby wybierające się do ogrodu muszą liczyć się z długim oczekiwaniem w kolejce. Warto pamiętać, że kwitnienie tego niezwykłego okazu trwa jedynie przez 2–3 dni, więc jest to rzadka i krótka szansa na podziwianie "trupiego kwiatu".