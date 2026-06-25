Nadchodzący weekend przyniesie do Polski falę ekstremalnych upałów, a termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wiele osób zastanawia się, czy infrastruktura kolejowa i tabor są gotowe na takie warunki. Podróż w nagrzanym pociągu bez klimatyzacji może być nie tylko niekomfortowa, ale i niebezpieczna. Zapytaliśmy Polregio i PKP Intercity, jakie kroki podjęli, by zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i jak postępować w razie awarii.

Polregio: Klimatyzacja i woda dla pasażerów

W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące przygotowań do fali upałów, zespół prasowy Polregio zapewnił, że komfort pasażerów jest priorytetem. Przewoźnik deklaruje, że do obsługi połączeń w pierwszej kolejności kierowane będą składy wyposażone w sprawną klimatyzację. A co w sytuacji, gdy system chłodzenia zawiedzie w trasie?

- W czasie upałów do obsługi połączeń POLREGIO kierowane są pojazdy ze sprawną klimatyzacją. W przypadku wystąpienia usterki systemu chłodzenia w pociągu kluczowe znaczenie ma natychmiastowe ograniczenie dyskomfortu pasażerów. Procedury przewidują jak najszybszą naprawę (w zależności od rodzaju usterki czas naprawy może się różnić) lub wymianę pojazdu na taki ze sprawną klimatyzacją. W niektórych przypadkach, gdyby awaria dotyczyła tylko części składu, podróżni mogą być także kierowani do innych części pojazdu ze sprawnie działającym systemem klimatyzacji. Dodatkowo w okresie fali upałów składy będą wyposażone w zapas wody pitnej dla pasażerów

- zapewniło nas Polregio.

Przewoźnik ma również gotowe procedury na wypadek, gdyby pociąg utknął na trasie z powodu awarii infrastruktury.

- Jeśli skład utknie na szlaku, np. z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej lub awarii urządzeń sterowania ruchem, stosowane są procedury uzgodnione z zarządcą infrastruktury. Obsługa pociągu podejmuje współpracę z dyżurnym ruchu i służbami technicznymi w celu oceny sytuacji i bezpiecznego wznowienia jazdy. Przy braku możliwości szybkiego wznowienia jazdy, dalsza podróż jest organizowana poprzez zapewnienie przejścia pasażerów do pojazdu zastępczego - innego pociągu lub komunikacji autobusowej. W skrajnych sytuacjach, gdy dalszy postój zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu podróżnych, przeprowadzana jest kontrolowana ewakuacja przy wsparciu odpowiednich służb ratunkowych. Priorytetem POLREGIO w sytuacjach zatrzymania pociągu na trasie pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz możliwie szybkie przywrócenie realizacji przewozu

- przekazano w odpowiedzi naszej redakcji.

PKP Intercity gotowe na upały. Rekordowa liczba wagonów i specjalne procedury

PKP Intercity informuje o rekordowych przygotowaniach do sezonu letniego. Przewoźnik zapewnia, że wszystkie pojazdy przechodzą przeglądy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemów klimatyzacji.

- Na czas letniego szczytu przewozowego PKP Intercity przygotowało rekordową liczbę 1650 wagonów, największą w historii spółki. Do końca czerwca wszystkie pojazdy przejdą sezonowe przeglądy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności klimatyzacji oraz innych systemów, które w warunkach letnich mają kluczowe znaczenie dla komfortu i niezawodności podróży. Dodatkowo zorganizowano częstsze wymiany filtrów powietrza w klimatyzatorach

- przekazało nam biuro prasowe PKP Intercity.

Przewoźnik podkreśla, że przeglądy koncentrują się na kluczowych elementach.

"(...)sezonowe przeglądy techniczne koncentrują się przede wszystkim na tych instalacjach oraz podzespołach, które przy wysokich temperatur wymagają szczególnej uwagi eksploatacyjnej."

- poinformowano.

Dodatkowo, na kluczowych węzłach kolejowych w Polsce przygotowano lokomotywy osłonowe, zwiększono liczbę pociągów z usługą czyszczenia w trakcie jazdy oraz zabezpieczono zapasy wody i rezerwy kadrowe.

PKP apeluje do pasażerów. To musicie wiedzieć!

Grupa PKP S.A. przypomina podróżnym, by odpowiednio przygotowali się do podróży w ekstremalnych temperaturach. Najważniejszy jest zapas wody.

- W najbliższych dniach w całym kraju prognozowane są wysokie temperatury. W trosce o podróżujących Grupa PKP przypomina, by planując podróż koleją, odpowiednio się przygotować - przede wszystkim zabrać ze sobą właściwą ilość wody. (...) Mając na uwadze warunki atmosferyczne i spodziewaną dużą liczbę pasażerów w związku z weekendowymi i wakacyjnymi wyjazdami, spółka PKP rekomenduje zabrać ze sobą odpowiednią, do czasu trwania podróży i zapotrzebowania, ilość wody lub innych chłodnych napojów. Ponadto sugerujemy, aby podróżni zabezpieczyli wodę także dla osób towarzyszących, przede wszystkim dla dzieci i seniorów. Warto pamiętać także o zapewnieniu wody dla podróżujących pod opieką pasażerów zwierząt domowych

- poinformowano w komunikacie.

Na dworcach kolejowych będą emitowane komunikaty przypominające o konieczności zaopatrzenia się w napoje. Bezpieczeństwa na obiektach pilnować będą pracownicy ochrony oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, a na największych stacjach pomocą służyć będą pracownicy InfoDworców.

Asystenci pomogą pasażerom na dworcach. Gdzie ich znajdziecie?

Nowością w tym roku będzie projekt „Asystent w podróży 2026”. Na największych dworcach w kraju pojawią się specjalni informatorzy mobilni, którzy będą pomagać podróżnym.

- Do ich zadań będzie należała bezpośrednia pomoc przy wsiadaniu do pociągów, wsparcie w bezpiecznym lokowaniu bagażu, a także udzielanie informacji o połączeniach, przesiadkach i ewentualnych opóźnieniach

- przekazano.

Asystentów spotkacie w weekendy m.in. w Kołobrzegu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Zakopanem, Poznaniu, Wrocławiu oraz na trzech głównych dworcach w Warszawie. Ich obecność będzie wzmocniona podczas dużych wydarzeń, takich jak festiwal Sunrise czy Open’er.

Jak przetrwać podróż w upale? PKP radzi

PKP Intercity przypomina również o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przetrwać podróż w upalne dni. O czym warto pamiętać?