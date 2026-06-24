Nadchodzące upały, z temperaturami sięgającymi nawet 40 stopni, to prawdziwy test dla organizmu. Jednak dla pasażerów komunikacji miejskiej podróż w takich warunkach może stać się prawdziwym survivalem. W mediach społecznościowych wrze, a ludzie skarżą się na potworną duchotę w pojazdach.

Pasażerowie mają dość. "Chcecie wykończyć starszych ludzi?!"

Irytacja podróżnych sięga zenitu, co widać po komentarzach w sieci. Problem dotyczy wielu polskich miast, a pasażerowie nie przebierają w słowach.

„Jedno z najgorętszych miast, a klimatyzacja w komunikacji miejskiej nie działa”

- napisał kilka dni temu w mediach społecznościowych jeden z internautów, komentując sytuację we Wrocławiu.

Wtóruje mu mieszkaniec Poznania, który nie kryje swojego oburzenia.

„Jechałem dzisiaj przynajmniej ośmioma autobusami.Tylko w jednym klimatyzacja nie dmuchała ciepłym powietrzem. Czy wy chcecie wykończyć starszych ludzi???”

- wścieka się jeden z internautów.

Klimatyzacja w MPK - dlaczego nie zawsze chłodzi?

Okazuje się, że w większości nowoczesnych pojazdów za temperaturę odpowiada automatyczny system, a kierowca czy motorniczy ma na to ograniczony wpływ. We Wrocławiu klimatyzacja włącza się samoczynnie, gdy temperatura przekroczy około 20 stopni Celsjusza. Jak czytamy na stronie MPK Wrocław, systemy różnią się w zależności od typu pojazdu.

"W tramwajach Skoda 19 T klimatyzacja jest włączana przez motorniczego, ale później działa już ona automatycznie. System sam się wyłączy, gdy doprowadzi tramwaj do pożądanej temperatury. W tramwajach marki Pesa i Moderus Beta motorniczowie załączają system automatycznej klimatyzacji, jednak mają dodatkową możliwość regulacji w trakcie jego pracy. We wszystkich autobusach klimatyzacja włącza się automatycznie w kabinie kierowcy i w przedziale dla pasażerów. Decyduje o tym komputer pokładowy na podstawie temperatury."

- takie informacje można znaleźć na stronie MPK Wrocław.

Trzeba też pamiętać, że wydajność klimatyzacji w transporcie publicznym jest ograniczona. Ciągłe otwieranie drzwi na przystankach sprawia, że do środka wpada gorące powietrze.

"Klimatyzacja w pojeździe komunikacji miejskiej jest w stanie skutecznie obniżyć temperaturę o 3-5 stopni Celsjusza"

- informuje MPK Wrocław.

Sauna w autobusie? Ta instrukcja w 4 krokach zmusi urzędników do działania!

Mimo że systemy mogą ulec awarii, bezczynne narzekanie nic nie da. Aby interwencja była skuteczna, trzeba działać według określonego schematu. Oto instrukcja krok po kroku.

KROK 1: Po pierwsze: Zachowaj spokój i nie kłóć się z kierowcą

Kierowca lub motorniczy musi skupić się na bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. W trakcie jazdy nic nie naprawi, a w nowoczesnych pojazdach często nie ma nawet wpływu na ustawienia temperatury, którymi steruje komputer.

KROK 2: Zbierz dowody! (Bez tego skarga przepadnie)

Aby urzędnicy potraktowali zgłoszenie poważnie, musisz podać im konkretne dane. Zapisz lub zrób zdjęcie tych czterech kluczowych informacji:

Numer boczny pojazdu - to absolutna podstawa! Znajdziesz go wewnątrz (np. nad kabiną kierowcy) i na zewnątrz pojazdu.

Numer linii, którą podróżujesz.

Kierunek jazdy (nazwa ostatniego przystanku na trasie).

Dokładna data i godzina zdarzenia.

KROK 3: Po trzecie: Zgłoś sprawę do odpowiedniej instytucji

Skargę kieruj bezpośrednio do organizatora transportu w swoim mieście (ZTM, MPK, ZDiTM itp.). To oni zlecają przewozy i mogą nakładać kary na przewoźników. Możesz to zrobić na kilka sposobów: