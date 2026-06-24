Niepokojąca sytuacja miała miejsce na terenie Wałbrzycha. Służby ratunkowe dostały wezwanie do zdarzenia drogowego przy ulicy Świdnickiej. Policjanci przesłuchali świadków i na tej podstawie odtworzyli przebieg wypadku. Okazało się, że 75-letni kierowca nagle zjechał z prostej drogi. Auto z impetem wpadło na chodnik, zniszczyło kilka barierek zabezpieczających, a na koniec przewróciło się na bok.

Szokująca przyczyna. To nie był alkohol

Przybyli na miejsce policjanci od razu sprawdzili trzeźwość poszkodowanego. Urządzenia do pomiaru alkoholu i narkotyków niczego nie wykryły. Policjanci zauważyli jednak bardzo niepokojący stan fizyczny 75-letniego mężczyzny.

- Mężczyzna miał jednak wyraźne problemy z kontaktem i uskarżał się na złe samopoczucie. Ratownicy medyczni stwierdzili u niego wysoką gorączkę - około 40 stopni Celsjusza. Jak przekazał kierujący, już od dnia poprzedniego czuł się osłabiony, odczuwał zimno, miał gorączkę oraz przyjmował niewielkie ilości płynów. Z uwagi na jego stan zdrowia podjęto decyzję o przewiezieniu 75-latka do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań

- relacjonuje podkomisarz Agnieszka Głowacka-Kijek reprezentująca Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu. Mundurowi zwracają uwagę, że kondycja organizmu odgrywa fundamentalną rolę dla zachowania ostrożności podczas jazdy.

- Stan zdrowia i samopoczucie kierującego mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Choroba, wysoka gorączka, osłabienie czy przemęczenie mogą znacząco ograniczyć koncentrację i czas reakcji, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Przypominamy, że za kierownicę należy wsiadać wyłącznie wtedy, gdy nasz stan psychofizyczny pozwala na bezpieczne prowadzenie samochodu. Potwierdzeniem tego jest zdarzenie, do którego doszło w wczoraj na ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu

- podsumowała funkcjonariuszka.

Apel policji do kierowców z Wałbrzycha

Na całe szczęście senior uniknął poważniejszych ran, ale trafił na szpitalny oddział ze względu na silną gorączkę. To jednak dopiero początek kłopotów 75-latka. Emeryt będzie musiał ponieść konsekwencje za sprowadzenie niebezpieczeństwa na drodze. Wałbrzyska policja ponownie prosi o zachowanie rozwagi.

- Apelujemy! Jeśli czujesz, że nie jesteś w pełni sił, masz gorączkę, zawroty głowy, jesteś osłabiony lub Twój organizm wysyła sygnały, że potrzebuje odpoczynku, zrezygnuj z prowadzenia pojazdu. Zdrowy rozsądek może uchronić przed tragedią. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od przestrzegania przepisów, ale również od odpowiedzialnej oceny własnego stanu zdrowia

- apeluje na koniec podkomisarz Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej komendy.