Piorun uderzył w fontannę! Przerażające nagranie w sieci. Obok biegały dzieci

Piorun uderzył w fontannę. Wszystko nagrały kamery

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w minioną sobotę, 20 czerwca. Potężny piorun trafił prosto w instalację jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia. Cały moment został uchwycony przez kamery monitoringu kompleksu Hali Stulecia. Oficjalne informacje w tej sprawie przekazała Katarzyna Wienconek.

- Fontanna Multimedialna w ubiegłą sobotę (20 VI 2026) uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalacje

- poinformowała.

Ogromne zniszczenia. Naprawa potrwa tygodniami

Na szczęście w wyniku uderzenia pioruna nikt nie odniósł obrażeń. Niestety, zniszczenia technologiczne są bardzo poważne. Awarii uległ system lamp, który jest kluczowy dla widowiskowych pokazów, a wiele urządzeń zostało po prostu spalonych. Ze względu na skomplikowaną budowę fontanny, sprowadzenie i wymiana części będzie czasochłonna.

- Według zabranych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, ale spowodowało ono bardzo dużą awarię systemu lamp, na którym opierają się pokazy Fontanny. Wiele z urządzeń zostało spalonych i wymaga wymiany. Ze względu na to, że Fontanna Multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni

- informuje Katarzyna Wienconek.

Koniec pokazów specjalnych. Co z codziennymi?

Awaria oznacza przede wszystkim jedno - na powrót słynnych pokazów specjalnych, które przyciągały tłumy, trzeba będzie poczekać. Zostały one wstrzymane do odwołania. Ograniczone zostaną także pokazy codzienne.

- Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów - do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne. Pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie, część mechanizmów może być wyłączona

- poinformowała przedstawicielka Hali Stulecia.

Hala Stulecia przypomina o ważnym zakazie

Przedstawiciele kompleksu po raz kolejny przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu wchodzenia do niecki fontanny, co niestety jest nagminnym problemem. Dla osób szukających ochłody wskazano bezpieczną alternatywę.

- Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost z troski o pełne bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających kompleks, a jest niestety prawie każdego dnia łamany mimo wszechobecnych komunikatów tekstowych i głosowych. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w Kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje między Wrocławskim Centrum Kongresowym a Fontanna Multimedialną

- przekazano.

Kiedy fontanna znów będzie działać w pełni?

Ekipa Hali Stulecia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność atrakcji. Na ten moment nie podano jednak konkretnej daty zakończenia prac.

- Przepraszamy za wszystkie niedogodności wynikające z awarii. Jako załoga Hali Stulecia zrobimy wszystko, aby przywrócić pełnie działanie Fontanny Multimedialnej możliwie najszybciej. O postępach prac naprawczych będziemy na bieżąco informować

- przekazała Katarzyna Wienconek.