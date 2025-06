Wiedzieliście o tym?

Nie tylko piątek trzynastego. Najdziwniejsze polskie przesądy. Od łusek karpia po chuchanie na monety

Piątek trzynastego to jeden z najpopularniejszych przesądów. Początki tego przesądu sięgają XIV wieku, a ten dzień uważany jest za pechowy nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. Pechowa data to jednak nic w porównaniu do innych przesądów, które Wam przedstawimy.