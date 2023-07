Nie wrócił na noc do domu, na drugi dzień już nie żył. Był przygnieciony quadem

Kamienna Góra. Mężczyzna przygnieciony quadem w lesie

Do koszmarnego zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca, około godziny 14. Policjanci zostali wezwani do kompleksu leśnego pomiędzy Paczynem i Ogorzelcem, w okolice Rozdroża Kowarskiego. - Jak się okazało, leśniczy tamtego rejonu podczas rutynowych zadań znalazł na leśnej drodze mężczyznę przygniecionego quadem. Niestety, 43-latek z powiatu kamiennogórskiego nie dawał oznak życia - mówi st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad quadem, po czym spadł z pojazdu, który go następnie przygniótł. - Niestety kask, zamiast na jego głowie, znajdował się przyczepiony do czterokołowca – dodaje st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku, a także to, kiedy doszło do zdarzenia. Mężczyzna bowiem wyjechał z domu już w czwartek i nie wrócił na noc do domu.

- Przypominamy, że aby kierować czterokołowcem należy mieć uprawnienia kategorii przynajmniej AM. W przypadku użytkowników quadów obowiązkowym jest kask, który ochroni głowę przed poważnymi obrażeniami. Apelujemy również aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu – kończy rzeczniczka kamiennogórskiej policji.