W Brzegu Dolnym doszło do tragicznego pożaru mieszkania, w którym zginęła jedna osoba.

Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą, ale śledczy wciąż czekają na zgodę na wejście do zniszczonego budynku.

Z bloku ewakuowano 70 osób, a jedna z nich ratowała się skokiem z okna.

Co doprowadziło do pożaru i jakie są dalsze losy mieszkańców?

Brzeg Dolny. Śmiertelny pożar w bloku

Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w bloku w Brzegu Dolnym. Mimo że działania gaśnicze zostały już zakończone, swoich czynności nie mogą jeszcze podjąć: policja, prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa, którzy czekają na zgodę inspektora nadzoru budowlanego na wejście do środka. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze w nocy ze środy na czwartek, 28 sierpnia, gdzie przebywały 4 osoby.

- Zanim dojechaliśmy na miejsce, policjanci alarmowali już mieszkańców zagrożonej klatki i dwóch sąsiednich, wskutek czego ewakuacja rozpoczęła się wcześniej. Jeśli chodzi o mieszkanie objęte pożarem, to przy pomocy podnośnika zabraliśmy z balkonu dwie osoby, a jedna sama wyskoczyła z lokum przez okno i została zabrana do szpitala we Wrocławiu - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. kpt. Jakub Jarmuszczak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Z budynku ewakuowano łącznie 70 osób. Na miejscu pracuje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej, prowadząc prace rozbiórkowe.