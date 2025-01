Nowa inwestycja w znanym uzdrowisku. Kuracjusze odbędą tam luksusowe turnusy!

Spis treści

Nowa inwestycja w uzdrowisku. Kuracjusze nie mogą się już doczekać!

Na terenie Polski znajdziemy wiele miejscowości uzdrowiskowych, a do najpopularniejszych bez wątpienia należy m.in. Ciechocinek, posiadający rozmaite udogodnienia i atrakcje dla odwiedzających. Okazuje się, że podobny poziom chcą osiągnąć także inne lokalizacje tego typu, które co rusz decydują się na rozmaite inwestycje, by wyróżnić się na tle innych. Idealnym na to przykładem może być wyjątkowa inwestycja w uzdrowisku Cieplice Śląskie-Zdrój, która z pewnością spodoba się kuracjuszom.

W Cieplicach na Dolnym Śląsku powstaje właśnie budowa nowego obiektu hotelowego, czyli Term Uzdrowiskowych. W czterogwiazdkowym obiekcie będzie basen z termalną wodą leczniczą, baza zabiegowa i rehabilitacyjna, nowoczesne pokoje, restauracja oraz sala konferencyjna. Inwestycja powstaje z tyłu Domu Zdrojowego Uzdrowiska Cieplice przy ul. Marysieńki Sobieskiej i będzie dysponowała pokojami 1- i 2-osobowymi z łazienkami. Zakończenie budowy przewidywane jest na II kwartał 2025 roku, więc już niebawem!

Uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój rozwija się na szeroką skalę

Jak widać, miejscowość nieustannie się rozwija i tym samym w ten sposób przyciąga do siebie coraz więcej turystów oraz kuracjuszy. Jakie jednak atrakcje skrywa owa lokalizacja? Uzdrowisko Cieplice Zdrój ma korzenie sięgające 1281 roku, co czyni je jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Współcześnie jest to miejscowość spokojna, z zabytkami, piękną naturą oraz bogatą ofertą dla kuracjuszy. Będąc na miejscu, warto odwiedzić m.in.:

Park Zdrojowy

Park Norweski

Muzeum Przyrodnicze

Termy Cieplickie

Tężnie solankowe.

Uzdrowisko Cieplice to świetny wybór na wypoczynek. W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie okolicy, zachęcamy do sprawdzenia!