Nowe fakty ws. zaginionej Izabeli P. Śledczy są pewni jednej rzeczy

Izabela P. uciekła od bliskich, zostawiając auto na A4

To zaginięcie przez 11 dni było na ustach całej Polski. 35-letnia Izabela P. z Kruszyna pod Bolesławcem (woj. dolnośląskie) zaginęła 9 sierpnia na autostradzie A4. Kobieta była w drodze do Wrocławia, by odebrać ojca ze szpitala. Nagle poinformowała go, że zepsuł jej się samochód. Gdy ojciec wezwał na miejsce pomoc, po Izabeli nie było ani śladu. W aucie porzuconym na autostradzie został za to jej telefon; nie było plecaka i dokumentów. Sprawa z dnia na dzień stawała się coraz bardziej zagadkowa - wyszło na jaw, że 35-latka była w separacji z mężem, a także okazało się, że jej auto wcale nie uległo awarii. W przestrzeni publicznej pojawiało się mnóstwo teorii na temat zaginięcia Izabeli - najczęściej przewijała się ta dotycząca ucieczki przed Świadkami Jehowy, do których kobieta wraz z mężem należała. Nagle, 20 sierpnia, Izabela P. odnalazła się, przychodząc do mieszkania swoich znajomych w Bolesławcu. Była wycieńczona i zdezorientowana. Wkrótce przyznała, że nikt jej nie więził, a ona zniknęła dobrowolnie, ponieważ nie chce mieć kontaktu ze swoją rodziną.

Kobiety poszukiwano 11 dni. Czy poniesie konsekwencje swojego zniknięcia?

To poruszyło opinię publiczną, a ludzie zastanawiali się, czy 35-latka poniesie konsekwencje swojego zniknięcia, choćby poprzez pokrycie kosztów prowadzonych poszukiwań. Teraz prokuratura nie pozostawia w tej sprawie żadnych wątpliwości.

- Pani Izabela ma w sprawie status świadka. Nie mamy podstaw w tej chwili podejrzewać, że podczas swojej nieobecności wiedziała, że prowadzone są jej poszukiwania, więc nie ma też mowy o żadnych zarzutach - przekazała w rozmowie z „Faktem” Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

Prokuratura poinformowała także, że śledztwo zostało przedłużone do listopada, a najprawdopodobniejszym jego finałem będzie umorzenie prowadzonego postępowania.

Źródło: "Fakt", "Super Express"

ZOBACZ TEŻ. Poszukiwana Izabela P. została odnaleziona. GALERIA: