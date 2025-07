Odmówiła mężowi pieniędzy. Skończyła z kablem zaciśnietym na szyi! Marek o. zszokował zeznaniami

Marek O., mieszkaniec powiatu oleśnickiego, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej żony. Do zdarzenia doszło na początku lipca, gdy kobieta odmówiła mężowi pieniędzy na alkohol. To spowodowało, że 61-latek rzucił się na kobietę z kablem od przedłużacza i zaczął ją dusić. Poszkodowana zdołała się oswobodzić i wypchnęła męża z kuchni, do której zablokował jednocześnie dostęp.

