Ofiara „polskiego Fritzla” próbuje żyć od nowa. „Teraz najważniejszy jest dla mnie spokój”

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-02-05 13:33

Okrzyknięto go polskim Fritzlem, bo przez blisko pięć lat więził, katował, gwałcił, wyzywał i poniewierał kobietę poznaną w internecie. Na szczęście, jest już za kratkami i za to, co zrobił spędzi tam resztę swojego życia. Tymczasem, jego ofiara, już od ponad roku, odzyskuje siły i układa swoje życie na nowo. - Teraz najważniejszy jest dla mnie spokój - twierdzi Małgorzata J.

Skład sędziowski Sądu Okręgowego w Legnicy nie miał wątpliwości. Mateusz J. (35 l.) z Dolnego Śląska ma psychopatyczną osobowość i nie powinien być na wolności. Za piekło, jakie zgotował Małgorzacie J. (31l.) z Leszna usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Kobietę poznał blisko 5 lat temu przez internet i zwabił do swojego domu w Gaikach, małej wsi na Dolnym Śląsku. Choć, na początku, obiecywał jej miłość i normalne życie, uwięził ją w stodole. Zamurował okna, kupił kłódkę i bez litości znęcał się nad kobietą. 

Lista tortur, jakie zadał jej Mateusz J. jest przerażająco długa. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od lipca 2020 do sierpnia 2024 roku katował Małgorzatę: pięściami, lampką, deską, wężem ogrodowym. Notorycznie też ją brutalnie gwałcił, golił głowę na łysko, głodził i ograniczał dostęp do wody. Sędzia Michał Misiak przyznał, że przez tortury kobieta próbowała się targnąć na swoje życie, a co najważniejsze i najgorsze nie umiała przeciwstawić się swojemu oprawcy.

Policjanci pracujący przy sprawie mówili, że nawet zwierzę nie zasługiwałoby na takie warunki - grzmiał na sali sędzia Michał Misiak. W końcu, w szpitalu, do którego trafiła po kolejnym pobiciu, opowiedziała o swoim dramacie. Ruszyła dla niej lawina pomocy, a Mateusz J. trafił za kratki.

Kobieta była w fatalnym stanie, nie utrzymywała kontaktów z rodziną, w tym z dwójką swoich dzieci, więc była też przerażona, co się z nią stanie. Gdzie będzie mieszkać, za co żyć. Przez ostatnie lata jej życie było wegetacją i walką o przetrwanie. Na szczęście, w najważniejszym dla siebie momencie, odejścia od swojego oprawcy, mogła liczyć na pomoc Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego Grono, które zajmuje się pomocą dla takich osób jak ona, czyli osobom będących ofiarami przestępstwa.

Dzisiaj jest już bezpieczna. Specjalnie dla Super Expressu i Radia Eska oświadcza, że jej funkcjonowanie jest stabilne. 

Przede mną jednak jeszcze wiele pracy związanej z dalszą poprawą jakości życia i odbudową relacji - mówi pani Małgorzata, za pośrednictwem swojej pełnomocniczki, mecenas Anny Mizera-Bliźniak.

Marta Wardych, prezeska Stowarzyszenia Grono podkreśla, że takim osobom jak pani Małgorzata trzeba pomagać natychmiast po ujawnieniu przestępstwa. 

Zgotował piekło Małgorzacie idzie do więzienia
Galeria zdjęć 22

Nasza pomoc była gotowa natychmiast, na CITO, a pani Małgorzata mogła liczyć na wsparcie już w szpitalu - mówi Wardych.

Stowarzyszenie zagwarantowało jej nie tylko dach nad głową, pomoc psychologiczną, ale pomogło też - dzięki pracy wyscepcjalizowanemu zespołu - po prostu w stanięciu na nogi. Dzisiaj pani Małgorzata jest już samodzielna i robi wiele, by zacząć pracować, choć jak mówi, cały czas pozostaje pod stałą opieką i ze wsparciem Stowarzyszenia Grono.

To ma kluczowe znaczenie w procesie jej powrotu do równowagi, a ona bardzo chce zbudować swoją niezależność - dodaje Marta Wardych.

W oświadczeniu Małgorzata J. dodaje, że bardzo też chce, by nikt nigdy nie doświadczył tego, co ona. 

Wyrok jest surowy i mam nadzieję, że to przestrogę, aby podobne sytuacje nigdy więcej nie spotkały innych osób - przekazuje ofiara Mateusza J., dodając, że nawet najsurowszy wyrok nie cofnie czasu ani nie naprawi wyrządzonych szkód.

