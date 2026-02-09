Ogień pojawił się o świcie. Rodzina straciła wszystko. "Nie mają dokąd wrócić"

Dramat o poranku. Ogień zabrał im wszystko

Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę, 7 lutego, w Jordanowie Śląskim niedaleko Wrocławia. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do gwałtownego pożaru. Płomienie błyskawicznie objęły cały obiekt. Na miejsce wezwano straż pożarną, która przez kilka godzin walczyła z potężnym żywiołem.

- W momencie dojazdu pierwszych zastępów, ogniem objęty był niemal cały budynek - płomienie wydostawały się już na zewnątrz

- przekazują strażacy z OSP w Sobótce.

"Los sprawił, że domowników nie było wewnątrz"

W jednej chwili trzyosobowa rodzina - Agnieszka, Janek i ich syn Kuba - straciła dach nad głową i cały dorobek swojego życia. Ogień strawił budynek, niszcząc ubrania, przedmioty codziennego użytku, pamiątki i całe wyposażenie. Na szczęście w chwili wybuchu pożaru nikogo nie było w środku, dzięki czemu nie doszło do jeszcze większej tragedii.

Obecnie rodzina znalazła schronienie u bliskich i jest pod opieką gminy, jednak ich dom nie nadaje się do zamieszkania. Budynek został całkowicie zniszczony, a rodzina musi zaczynać od zera w najtrudniejszym możliwym momencie - w środku zimy.

Ruszyła zbiórka. "Pomóżmy rodzinie odbudować ich świat!"

W obliczu tragedii siostra poszkodowanego pana Jana postanowiła działać. Na portalu pomagam.pl założyła zbiórkę pieniędzy, by pomóc bratu i jego rodzinie przetrwać ten najtrudniejszy czas. W poruszającym wpisie opisuje dramat, jaki ich spotkał.

- Jako siostra poszkodowanego, zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli mojemu bratu i jego rodzinie przetrwać ten pierwszy, najtrudniejszy czas i podjąć próbę odbudowy ich życia. (...) Agnieszka, Janek i Kuba stracili dach nad głową oraz poczucie bezpieczeństwa, ale wierzymy, że dzięki ludzkiej solidarności uda się im pomóc stanąć na nogi. Każda wpłacona kwota to realna pomoc w odbudowie ich codzienności

- apeluje na pomagam.pl

Jak czytamy w opisie zbiórki, fundusze pokryją:

zakup niezbędnej odzieży, obuwia oraz artykułów higienicznych;

zapewnienie i wyposażenie tymczasowego miejsca pobytu;

pierwsze prace porządkowe na terenie pogorzeliska oraz zabezpieczenie pozostałości nieruchomości.