Ogromny szczur we Wrocławiu. Aż strach się bać! Skąd on się tam wziął?

Przed budynkiem filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu stanął pomnik szczura.

Studenci psychologii sfinansowali ten monument, aby uhonorować zwierzęta wykorzystywane w badaniach naukowych.

Pomnik ma przypominać o wkładzie zwierząt w rozwój wiedzy o ludzkich zachowaniach.

Dowiedz się, dlaczego pomnik dedykowano "Barnabusowi" i co symbolizuje dla nauki.

Wrocław. Pomnik szczura przed Uniwersytetem SWPS

To może być nowa atrakcja Wrocławia, choć nie takie jest jej nominalne przeznaczenie - przed budynkiem miejscowej filii Uniwersytetu SWPS pojawił się pomnik szczura. Monument sfinansowali studenci psychologii na uczelni, chcąc w ten sposób okazać szacunek zwierzętom, które zostały wykorzystane w celach naukowych.

- Na psychologii często mówi się o tym, jak wiele zawdzięczamy zwierzętom w rozumieniu ludzkich zachowań. Rzadziej wspomina się o tym, jak wiele z nich zostało w imię nauki brutalnie poświęconych. Chcieliśmy, aby wszystkie osoby, które rozpoczynają studia na naszej uczelni, wchodząc za każdym razem na nasz wydział, mogły spojrzeć na tego szczura i mieć chwilę refleksji, że o ludziach wiemy dużo dzięki badaniom zwierząt – powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Kamil Godawski, student i członek komitetu tworzącego pomnik.

Na pomniku pojawił się napis "Dla Barnabusa", czyli słynnego szczura laboratoryjnego, który brał udział w badaniach psychologów behawioralnych. Zwierzę zginęło w czasie jednego z eksperymentów, ale jak tłumaczy prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS, pomnik ma być hołdem dla wszystkich zwierząt, które przyczyniły się do rozwoju nauki, "od karaluchów po małpy".