Ogromny szczur we Wrocławiu. Aż strach się bać! Skąd on się tam wziął?

Michał Michalak
2025-10-09 13:40

Pomnik szczura, i to znacznych rozmiarów, odsłonięto w środę, 8 października, przed budynkiem filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. To pomysł studentów psychologii uczelni, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd wszystkim zwierzętom laboratoryjnym poddawanym eksperymentom. Na monumencie widnieje zresztą napis "Dla Barnabusa", który nawiązuję do szczura wykorzystywanego do celów naukowych.

  • Przed budynkiem filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu stanął pomnik szczura.
  • Studenci psychologii sfinansowali ten monument, aby uhonorować zwierzęta wykorzystywane w badaniach naukowych.
  • Pomnik ma przypominać o wkładzie zwierząt w rozwój wiedzy o ludzkich zachowaniach.
  • Dowiedz się, dlaczego pomnik dedykowano "Barnabusowi" i co symbolizuje dla nauki.

Wrocław. Pomnik szczura przed Uniwersytetem SWPS

To może być nowa atrakcja Wrocławia, choć nie takie jest jej nominalne przeznaczenie - przed budynkiem miejscowej filii Uniwersytetu SWPS pojawił się pomnik szczura. Monument sfinansowali studenci psychologii na uczelni, chcąc w ten sposób okazać szacunek zwierzętom, które zostały wykorzystane w celach naukowych. 

Na psychologii często mówi się o tym, jak wiele zawdzięczamy zwierzętom w rozumieniu ludzkich zachowań. Rzadziej wspomina się o tym, jak wiele z nich zostało w imię nauki brutalnie poświęconych. Chcieliśmy, aby wszystkie osoby, które rozpoczynają studia na naszej uczelni, wchodząc za każdym razem na nasz wydział, mogły spojrzeć na tego szczura i mieć chwilę refleksji, że o ludziach wiemy dużo dzięki badaniom zwierząt – powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Kamil Godawski, student i członek komitetu tworzącego pomnik.

Na pomniku pojawił się napis "Dla Barnabusa", czyli słynnego szczura laboratoryjnego, który brał udział w badaniach psychologów behawioralnych. Zwierzę zginęło w czasie jednego z eksperymentów, ale jak tłumaczy prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS, pomnik ma być hołdem dla wszystkich zwierząt, które przyczyniły się do rozwoju nauki, "od karaluchów po małpy".

