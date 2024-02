Tragedia na Śnieżce. Żona jednej z ofiar przerwała milczenie. "Jakim prawem to zrobiliście"?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 lutego, w Spalicach pod Oleśnicą. Po godz. 19 na ulicy Orzechowej zaroiło się od policyjnych radiowozów. Służby na razie nie ujawniają szczegółów akcji. Wiadomo, że podjęto ją w wyniku prowadzonego śledztwa.

- Na dwóch posesjach zatrzymano w sumie osiem osób, z którymi we wtorek prowadzone są dalsze czynności przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy. W budynkach znaleziono rzeczy, co do których jest uzasadnione podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa. W trakcie akcji jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze - mówi starsza aspirant Bernadeta Pytel, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Oleśnicy.

Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Trwa wyjaśnianie okoliczności użycia broni służbowej przez policjanta.

Według lokalnego portalu nolesnica.pl, działania policji były związane z przestępczością samochodową. Miały być również związane z wypadkiem, do którego doszło w Spalicach kilka godzin wcześniej. Około godz. 16, na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Wierzbową, zderzyły się cztery samochody osobowe. Spośród sześciu uczestników zdarzenia, jedna osoba została ranna, a jeden z kierowców okazał się pijany.