Ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego. Wrocław opłakuje tragicznie zmarłego rajdowca

Tragedia na trasie Rajdu Nyskiego. Ostatni wyścig Artura Sękowskiego
Do tragicznego wypadku doszło 12 października na trasie Rajdu Nyskiego. Samochód, którym kierował Artur Sękowski, wypadł z drogi, uderzył z ogromną siłą w drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia Artura Sękowskiego nie udało się uratować.
Artur Sękowski miał zaledwie 40 lat. Pochodził z Opolszczyzny, ale od wielu lat związany był z Wrocławiem, gdzie założył rodzinę. Był mężem i ojcem dwojga małych dzieci, które teraz muszą mierzyć się z niewyobrażalną stratą. Jego śmierć to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale także dla całej społeczności rajdowej.
Przyjaciel, sportowiec, legenda. Wspomnienia o Arturze Sękowskim
Podczas uroczystości pogrzebowych, przyjaciele i znajomi wspominali Artura Sękowskiego jako człowieka o niezwykłym sercu, przekazał Wrocław.pl. Był postrzegany jako przyjazny, pomocny człowiek, zawsze gotowy do wsparcia innych. Jego pasja do rajdów była zaraźliwa, a determinacja w dążeniu do celu inspirowała.
Artur Sękowski był nie tylko wspaniałym człowiekiem, ale także utalentowanym sportowcem, który na swoim koncie miał serię sukcesów sportowych. Jego osiągnięcia świadczą o jego niezwykłym talencie i poświęceniu. Oto najważniejsze z nich:
- Wicemistrz klasy PRO1 sezonu 2022 w cyklu Tarmac Masters
- Zwycięzca 4. Ecumaster Rally 2022 (3. runda Tarmac Masters) – w załodze z Pochroniem
- Najszybszy w klasie PRO1 na power stage „Radkowska Perła” podczas 4. Rally Radków 2022 (finał TM 2022)
- 2. miejsce „overall” i 1. w klasie H3 – Polski Rajd Legend 2025 (w załodze Sękowski/Pochroń, za kierownicą BMW M3 E36)
- Regularne starty i wyniki odnotowane w bazie eWRC (profil kierowcy i wpisy startowe, m.in. Rajd Nyski 2025 – HRSMP)
Wzruszający kondukt na Osobowicach
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od nabożeństwa żałobnego w bazylice pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, gdzie zgromadziły się tłumy, by wspólnie modlić się za duszę Artura Sękowskiego. Następnie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Osobowicki, gdzie Artur Sękowski został pochowany w Alei Zasłużonych.
Konduktowi towarzyszyli kierowcy rajdowi, którzy na cześć swojego przyjaciela uruchomili silniki swoich maszyn. To był symboliczny hołd oddany koledze, który odszedł zbyt wcześnie.