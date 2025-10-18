Ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego. Wrocław opłakuje tragicznie zmarłego rajdowca

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-18 18:37

W sobotę (18 października) we Wrocławiu odbyło się ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego, wybitnego rajdowca, który zginął tragicznie w ubiegłą niedzielę podczas Rajdu Nyskiego. 40-letni sportowiec, pozostawił pogrążoną w żałobie żonę i dwoje małych dzieci. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy bliskich, przyjaciół, współpracowników oraz miłośników sportów motorowych, którzy przyszli oddać hołd swojemu bohaterowi.

Pogrzeb Artura Sękowskiego - kierowcy rajdowego, który zginął w niedzielę w wypadku podczas Rajdu Nyskiego

i

Autor: Shutterstock & Facebook & Facebook Kontra/ Shutterstock
Super Express Google News

Tragedia na trasie Rajdu Nyskiego. Ostatni wyścig Artura Sękowskiego

Do tragicznego wypadku doszło 12 października na trasie Rajdu Nyskiego. Samochód, którym kierował Artur Sękowski, wypadł z drogi, uderzył z ogromną siłą w drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia Artura Sękowskiego nie udało się uratować.

Artur Sękowski miał zaledwie 40 lat. Pochodził z Opolszczyzny, ale od wielu lat związany był z Wrocławiem, gdzie założył rodzinę. Był mężem i ojcem dwojga małych dzieci, które teraz muszą mierzyć się z niewyobrażalną stratą. Jego śmierć to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale także dla całej społeczności rajdowej.

Szaleńczy rajd motocyklisty przez miasto. Zebrał rekordową ilość punktów karnych

Polecany artykuł:

Rajd Nyski przerwany! Nie żyje kierowca, pilot w szpitalu po tragicznym wypadku

Przyjaciel, sportowiec, legenda. Wspomnienia o Arturze Sękowskim

Podczas uroczystości pogrzebowych, przyjaciele i znajomi wspominali Artura Sękowskiego jako człowieka o niezwykłym sercu, przekazał Wrocław.pl. Był postrzegany jako przyjazny, pomocny człowiek, zawsze gotowy do wsparcia innych. Jego pasja do rajdów była zaraźliwa, a determinacja w dążeniu do celu inspirowała.

Artur Sękowski był nie tylko wspaniałym człowiekiem, ale także utalentowanym sportowcem, który na swoim koncie miał serię sukcesów sportowych. Jego osiągnięcia świadczą o jego niezwykłym talencie i poświęceniu. Oto najważniejsze z nich:

  • Wicemistrz klasy PRO1 sezonu 2022 w cyklu Tarmac Masters
  • Zwycięzca 4. Ecumaster Rally 2022 (3. runda Tarmac Masters) – w załodze z Pochroniem
  • Najszybszy w klasie PRO1 na power stage „Radkowska Perła” podczas 4. Rally Radków 2022 (finał TM 2022)
  • 2. miejsce „overall” i 1. w klasie H3 – Polski Rajd Legend 2025 (w załodze Sękowski/Pochroń, za kierownicą BMW M3 E36)
  • Regularne starty i wyniki odnotowane w bazie eWRC (profil kierowcy i wpisy startowe, m.in. Rajd Nyski 2025 – HRSMP)

Wzruszający kondukt na Osobowicach

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od nabożeństwa żałobnego w bazylice pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, gdzie zgromadziły się tłumy, by wspólnie modlić się za duszę Artura Sękowskiego. Następnie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Osobowicki, gdzie Artur Sękowski został pochowany w Alei Zasłużonych.

Konduktowi towarzyszyli kierowcy rajdowi, którzy na cześć swojego przyjaciela uruchomili silniki swoich maszyn. To był symboliczny hołd oddany koledze, który odszedł zbyt wcześnie.

Polecany artykuł:

Tragedia na Rajdzie Nyskim. Dramatyczna relacja świadków. "Co z Arturem, ratujc…
Wypadek na Rajdzie Nyskim
3 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NYSA
WROCŁAW
RAJD
KIEROWCA RAJDOWY
POGRZEB