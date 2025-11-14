Pacjent z Wrocławia zmarł, bo lekarze nie rozumieli, co mówi?! Chodzi o "białorusko-ukraińską ekipę"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-14 11:59

Dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, ujawnił, że we Wrocławiu zmarł mężczyzna, który nie otrzymał właściwej pomocy medycznej z uwagi na barierę językową. Do zdarzenia miało dojść w jednej z prywatnych pracowni diagnostycznych, gdzie pracowała "białorusko-ukraińska ekipa". Lekarze mieli podać pacjentowi kontrast, co doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego.

Wrocław. Pacjent zmarł z powodu bariery językowej? Zagraniczni lekarze nie rozumieli, co mówi

i

Autor: Parentingupstream/ Pixabay.com Dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, ujawnił, że we Wrocławiu zmarł mężczyzna, który nie otrzymał właściwej pomocy medycznej z uwagi na barierę językową. Do zdarzenia miało dojść w jednej z prywatnych pracowni diagnostycznych, gdzie pracowała "białorusko-ukraińska ekipa, zdj. ilustracyjne
  • Pacjent prywatnej pracowni diagnostycznej we Wrocławiu zmarł z powodu bariery językowej między nim a zagranicznymi lekarzami.
  • Lekarze z Białorusi i Ukrainy nie zrozumieli, że pacjent doznał wcześniej wstrząsu anafilaktycznego, co doprowadziło do podania kontrastu i jego śmierci.
  • Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej alarmuje o patologiach w systemie zatrudniania zagranicznych medyków i niewystarczającej znajomości przez nich języka polskiego.

Wrocław. Pacjent zmarł z powodu bariery językowej? Miał doznać wstrząsu anafilaktycznego

Pacjent prywatnej pracowni diagnostycznych we Wrocławiu zmarł, bo nie mogli go zrozumieć pracujący w placówce zagraniczni lekarze - powiedział w rozmowie z Tuwroclaw.com dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Rozmówca portalu nie sprecyzował, kiedy doszło do zdarzenia, ale wyjaśnił, że chodziło o medyków z Białorusi i Ukrainy. Nie znali polskiego na tyle dobrze, by dowiedzieć się, że pacjent miał wcześniej kiedyś wstrząs anafilaktyczny, w związku z czym podali mu kontrast, co doprowadziło do kolejnego wstrząsu.

Załoga pracowni nie wiedziała, co z nim robić. Nie wiedzieli, jak zadzwonić na pogotowie. Pacjent zmarł. Nikt nie mówi o tym, że to dotyczy akurat lekarzy z zagranicy, bo to jest niepoprawne politycznie. Ale tak jest - mówi Paweł Wróblewski serwisowi Tuwroclaw.com.

Jak dodaje ekspert, system wpuszczania lekarzy z Ukrainy do Polski ma charakter patologiczny. Wynika to z tego, że zagraniczni medycy zza naszej wschodniej granicy są kształceni w zupełnie inny sposób, bo w niektórych przypadkach tamtejszy medyk uzyskuje specjalizację w ciągu kilku miesięcy.

Poza tym mimo że lekarze zza granicy, nie tylko z Ukrainy, mają obowiązek znać język polski co najmniej na poziomie B1, to zdaniem prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej to za mało, by komunikować się z pacjentami i rozmawiać na temat ich zdrowia.

Grób zamordowanego lekarza w Krakowie

Polecany artykuł:

Taranował auta pod centrum handlowym. Żona 40-latka ma pretensje do policji. "L…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
LEKARZE
PACJENT
WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY