Pies zginął w rozgrzanym aucie! Właściciel "stracił poczucie czasu"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-26 18:52

Nie pomagają niezliczone apele o to, by nigdy nie zostawiać zwierząt w rozgrzanych samochodach. Niestety wciąż nie brakuje właścicieli, którzy zachowują się w tak nieodpowiedzialny sposób. Tym razem, w powiecie polkowickim, skończyło się to bardzo źle. Pies pozostawiony na kilkadziesiąt minut w samochodzie nie przeżył.

Widok na wnętrze samochodu przez zamkniętą szybę, na której odbija się sylwetka osoby. Zdjęcie symbolizuje niebezpieczeństwo pozostawienia zwierząt w rozgrzanym aucie, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Częściowy widok na srebrny samochód, ukazujący lewą stronę karoserii i okna. W dolnej połowie zdjęcia, na szybie odbija się ciemna sylwetka osoby, która trzyma aparat fotograficzny, skierowany w stronę samochodu. W tle, za szybą, widać rozmazane, ciemne wnętrze pojazdu, w tym zagłówek fotela. Odbicie słońca pada na szybę, tworząc jasne refleksy, zwłaszcza w górnej części.

Pies zginął w rozgrzanym aucie. Właściciel zostawił go nawet na godzinę

Tragiczne zdarzenie w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Pies rasy american bully nie przeżył po tym, jak właściciel zostawił go w szczelnie zamkniętym samochodzie podczas upału. Zwierzę spędziło w aucie od 30 do 60 minut. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Jak ustalili policjanci z Polkowic, 27-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego wynosił rzeczy z mieszkania swojej partnerki. W tym czasie zostawił psa w samochodzie. Auto było zamknięte, a na zewnątrz panowała wysoka temperatura. Mężczyzna tłumaczył później, że stracił poczucie czasu. Gdy wrócił do auta, zobaczył, że pies nie oddycha. Wyciągnął zwierzę z pojazdu i próbował je reanimować. Na miejsce wezwano także służby. Niestety życia psa nie udało się uratować.

Lekarz weterynarii stwierdził zgon zwierzęcia. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci było uduszenie związane z pozostawieniem psa w rozgrzanym samochodzie bez odpowiedniej wentylacji. Policjanci prowadzą postępowanie i wyjaśniają dokładne okoliczności sprawy.

Nigdy nie zostawiaj psa w samochodzie! Nawet na parę minut

Służby przypominają, że wnętrze samochodu nagrzewa się bardzo szybko. Nawet gdy temperatura na zewnątrz nie wydaje się skrajnie wysoka, w zaparkowanym aucie po kilku minutach może zrobić się niebezpiecznie. Uchylona szyba nie rozwiązuje problemu i nie chroni przed przegrzaniem.

Policja apeluje, by nigdy nie zostawiać w aucie dzieci, osób starszych ani zwierząt, nawet na chwilę. Każda minuta może mieć znaczenie. Jeśli ktoś zauważy człowieka lub zwierzę zamknięte w samochodzie podczas upału, powinien natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. W tym przypadku skończyła się śmiercią zwierzęcia.

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