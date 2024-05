Pilna akcja służb w Sky Tower we Wrocławiu! Ewakuowano 1000 osób

Ciężarówka utknęła w tunelu. Jak on to zrobił?! Zdjęcia mówią wszystko

Pożar w Sky Tower we Wrocławiu. Zadymienie na 52. piętrze budynku i pilna ewakuacja tysiąca osób

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 maja, w najwyższym budynku we Wrocławiu. Jak poinformował mł. bryg. Dominik Bochenek z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie o zadymieniu przyjęto o godz. 15:32.

- Po włączeniu alarmu z powodu zadymienia ochrona budynku zarządziła ewakuację ludzi. 40 osób wyprowadzono z tarasu widokowego i prawie 1000 ewakuowało się z części biurowej i z apartamentów. Zadymienie stwierdzono w części szybu windowego na 52. piętrze. Nie było ognia. Trwa ustalanie przyczyn zadymienia - przekazał PAP strażak.

Zadymienie na 52. piętrze Sky Tower we Wrocławiu. Ewakuowano 1000 osób! ZOBACZ ZDJĘCIA:

