Piorun uderzył w 38-latkę. Świadkowie uratowali kobiecie życie

Porażenie piorunem w Jakuszycach. Kobieta doznała zatrzymania krążenia

Dramatyczne sceny rozegrały się w Jakuszycach, gdzie 38-letnia kobieta została rażona piorunem. U poszkodowanej momentalnie ustały funkcje życiowe i straciła ona przytomność. Jak informują ratownicy medyczni, na ratunek od razu ruszyli okoliczni świadkowie zdarzenia. To właśnie ich natychmiastowe podjęcie reanimacji okazało się decydujące dla ocalenia życia kobiety.

Do akcji szybko dołączyły profesjonalne służby, w tym ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR. Pacjentkę pilnie przewieziono na oddział Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

U poszkodowanej kobiety doszło do NZK, trafiła ona do Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszej diagnostyki w stanie stabilnym. Dziękujemy za wsparcie ze strony świadków oraz GOPR Karkonosze, bez Was nie udałoby się uratować poszkodowanej kobiety! - poinformowało pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze.

Groźne nawałnice nad Polską. Ostrzeżenia najwyższego stopnia od IMGW

Zdarzenie z Jakuszyc obrazuje skalę niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą burze. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali w sobotę lawinę komunikatów ostrzegawczych. Dla dwunastu regionów kraju wydano alerty drugiego stopnia, natomiast w czterech województwach – w tym na południu Dolnego Śląska – wprowadzono najgroźniejszy, trzeci stopień ostrzeżenia. Komunikaty pogodowe przewidują ekstremalnie ulewne deszcze, w czasie których może spaść od 30 do 55 mm wody na metr kwadratowy, a w strefach najwyższego zagrożenia sumy opadów mogą sięgnąć 70 mm. Nawałnicom towarzyszyć będzie huraganowy wiatr, wiejący z prędkością do 115 km/h, a w porywach nawet do 120 km/h. Eksperci przypominają również o możliwych gradobiciach, które mogą wyrządzić poważne szkody.

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