Pogoda we Wrocławiu: 7-9 sierpnia

Weekend we Wrocławiu rozpocznie się bardzo przyjemnie. Piątek, 7 sierpnia, przyniesie dużo słońca, a niebo będzie bezchmurne. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 27 stopni Celsjusza. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 18 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s. Synoptycy przewidują symboliczne opady, które będą praktycznie nieodczuwalne.

Sobota z lekkim ochłodzeniem

W sobotę, 8 sierpnia, pogoda wciąż będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Dzień ponownie będzie bezchmurny i w pełni słoneczny, a co ważne, całkowicie wolny od opadów deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w piątek i sięgnie około 25 stopni. Zmianę odczujemy natomiast po zmroku – noc będzie wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Osłabnie również wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Niedziela okaże się najcieplejsza, ale jest haczyk

Niedziela, 9 sierpnia, przyniesie największą zmianę w pogodzie i będzie najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci poszybują w górę, osiągając nawet 29 stopni Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury, aura będzie zupełnie inna niż w poprzednich dniach. Słoneczną pogodę zastąpią chmury i niebo przez cały dzień będzie pochmurne. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się deszczu. Noc z niedzieli na poniedziałek utrzyma temperaturę minimalną na poziomie około 14 stopni.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Słoneczny i ciepły piątek oraz sobota to idealny czas na spędzenie czasu na zewnątrz. Bezchmurne niebo zachęca do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy relaksu w miejskich parkach i terenach zielonych. Z kolei niedziela, choć najcieplejsza, z powodu pochmurnego nieba może być bardziej komfortowa dla osób, które wolą unikać bezpośredniego słońca. To wciąż doskonała pogoda na aktywności na świeżym powietrzu, ale brak słońca może sprawić, że wysoka temperatura będzie mniej uciążliwa.

Dane pogodowe: OpenWeather