Śmierć 19-letniej Walentyny we Wrocławiu. 38-latek usłyszał zarzuty

Pod koniec lipca na jednym z wrocławskich osiedli rozegrał się dramat. W nocy z 24 na 25 lipca 2026 roku z okna na czwartym piętrze budynku przy ul. Majakowskiego wypadła 19-letnia Walentyna. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia młodej kobiety nie udało się uratować. Choć początkowo mogło się wydawać, że był to nieszczęśliwy wypadek, śledztwo prokuratury ujawnia coraz więcej szokujących szczegółów. W sprawie zatrzymano 38-letniego Norberta C., który przebywał z Walentyną w mieszkaniu.

Gwałt, pozbawienie wolności i napaść na ratownika

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Fabryczna ma charakter wielowątkowy. Okazuje się, że zatrzymany Norbert C. usłyszał aż trzy zarzuty, a tylko jeden z nich jest bezpośrednio związany z nocą, w której zginęła Walentyna. Jak informuje prokuratura, mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie innej kobiety, do którego miało dojść kilka dni wcześniej.

Jak przekazał Jakub Dłubacz, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Norbertowi C. ogłoszono także "zarzut pozbawienia wolności innej pokrzywdzonej kobiety, poprzez uniemożliwienie w nocy z 24 na 25 lipca 2026 roku opuszczenia mieszkania". Trzeci zarzut dotyczy napaści na ratownika medycznego. Według ustaleń śledczych, mężczyzna miał go "uderzać i kopać podczas prowadzenia akcji reanimacyjnej" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Za najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, czyli gwałt, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Norberta C. na okres trzech miesięcy. Śledczy podkreślają, że kluczowym elementem postępowania jest wyjaśnienie okoliczności śmierci 19-latki. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie, "w toku śledztwa wyjaśniane będą także wszelkie okoliczności zgonu pokrzywdzonej, która zmarła w wyniku obrażeń odniesionych na skutek upadku z wysokości."

Bliscy apelują. "Walentyna już nie może mówić"

W mediach społecznościowych krąży poruszający apel bliskich zmarłej Walentyny. Rodzina próbuje ustalić, co dokładnie wydarzyło się tragicznej nocy, i prosi o pomoc świadków. Z ich wpisu wynika, że 19-latka nie chciała dobrowolnie przebywać w mieszkaniu Norberta C. i doszło tam do głośnej awantury. W swoim apelu bliscy zadają dramatyczne pytania.

- Czy ktoś słyszał krzyki? Czy ktoś widział Walentynę? Czy ktoś wie, co działo się za zamkniętymi drzwiami, zanim spadła z czwartego piętra?

- pytają bliscy Walentyny w mediach społecznościowych.

Rodzina prosi o kontakt każdą osobę, która posiada nagrania z monitoringu, telefonu czy kamery samochodowej. Podkreślają, że każdy, nawet najmniejszy fragment informacji, może być kluczowy.

- Walentyna już nie może mówić. Nie może opowiedzieć, co przeżyła. Nie może sama upomnieć się o prawdę

- czytamy w poruszającym wpisie.

Swój apel kończą prośbą, by nie pozwolić, aby prawda o jej śmierci została zapomniana: "Nie pozwólmy, aby prawda została pogrzebana razem z Walentyną."