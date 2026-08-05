Niesłychane zjawisko na Śnieżce! Nocą panowały tam wręcz tropikalne warunki

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-05 10:24

Polska boryka się z ekstremalnymi upałami, jednak odczyty ze Śnieżki są wręcz niebywałe. Kolejną noc z rzędu termometry na tym szczycie wskazywały ponad 20 stopni Celsjusza. Taki klimat kojarzy się raczej z egzotycznymi wakacjami niż z chłodnym, górskim powietrzem. Przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego określają tę sytuację jako „niemal tropikalną noc”.

Karkonoski Park Narodowy alarmuje: „Niemal tropikalna noc”

Śnieżka ponownie zaskoczyła warunkami pogodowymi. Choć najwyższy szczyt Karkonoszy kojarzy się przede wszystkim z chłodem, silnym wiatrem i wysoką wilgotnością, ostatnie godziny przyniosły zupełnie inny obraz. Jak poinformował w środę, 5 sierpnia, Karkonoski Park Narodowy, noc była wyjątkowo ciepła i przez wiele godzin temperatura utrzymywała się na poziomie przekraczającym 20 stopni Celsjusza.

- Druga z rzędu niemal tropikalna noc na Śnieżce i zaskakująco suche powietrze. Miniona noc na szczycie Śnieżki była niezwykle ciepła. Po przejściu burzy temperatura zamiast spadać, ponownie wzrosła i przez wiele godzin utrzymywała się powyżej 20 st. C.

- donosi Karkonoski Park Narodowy w komunikacie z środy, 5 sierpnia.

Jak wskazuje KPN, słupki rtęci nocą na Śnieżce osiągały niebywałe wręcz wartości:

  • godz. 21.00 – 21,0 st.C
  • godz. 23.00 – 20,7 st.C
  • godz. 2.00 – 21,2 st.C
  • godz. 5.00 – 21,7 st.C
  • godz. 6.00 – 21,6 st.C

Dodatkowo zdziwienie wzbudzał bardzo niski poziom wilgotności powietrza, oscylujący w granicach 43-49% przez większą część nocy.

- Na szczycie, na którym nawet latem często panują surowe, chłodne i wilgotne warunki, była to noc naprawdę wyjątkowa: bardzo ciepła, dość sucha i niemal tropikalna

- relacjonuje KPN.

Śnieżka niczym kurort wczasowy na południu Europy

To niespotykane wydarzenie nie miało charakteru jednorazowego incydentu. W nocy z 3 na 4 sierpnia Śnieżka również doświadczyła niespotykanie wysokich temperatur. Chociaż oficjalnie nie można jej uznać za noc tropikalną, to wyniki w okolicach 20 st. C na wysokości przekraczającej 1600 m n.p.m. stanowią prawdziwy unikat.

Polecany artykuł:

Dwie fale potężnych upałów w sierpniu! Kiedy będzie prawie 40 stopni? [MAPY]

- Noc bliska tropikalnej na Śnieżce! Na szczycie, gdzie warunki zwykle są bliższe polarnym niż równikowym, miniona noc była wyjątkowo ciepła. [...] Tej nocy najwyższy szczyt Karkonoszy bardziej przypominał ciepły południowy kurort niż miejsce słynące z surowego, górskiego klimatu

- przekazywał Karkonoski Park Narodowy we wtorek, 4 sierpnia.

Fala upałów pod lupą IMGW

Sytuacja na Śnieżce jest jedynie elementem rozległej fali gorąca oblewającej Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że środa przyniesie skrajnie wysokie odczyty temperatury na termometrach. Przewidywane wartości to od 29 st. C na obszarach północno-wschodnich, poprzez 36 st. C w centrum, a kończąc na 40 st. C w południowo-wschodniej części kraju. Lekkie ochłodzenie odczują tylko mieszkańcy wybrzeża. Oprócz wysokich temperatur przewiduje się intensywne wyładowania atmosferyczne z możliwymi opadami gradu i silnymi podmuchami wiatru.

- W związku z prognozowanym upałem pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, ogranicz aktywność fizyczną w najgorętszej porze dnia i śledź bieżące ostrzeżenia meteorologiczne

-czytamy w komunikacie IMGW.

Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo

Przewidywania synoptyków z IMGW na najbliższą noc nie zwiastują żadnego odpoczynku od kapryśnej aury. Zdecydowana część terytorium Polski zostanie pokryta chmurami, w wielu miejscach prognozuje się przelotne deszcze i gwałtowne burze, niekiedy z gradobiciem. W trakcie burz może spaść nawet 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Minimalna temperatura nocy ukształtuje się w przedziale 19-24 st. C, więc dla większości kraju to kolejna okazja na przeżycie tropikalnej nocy. Silne wiatry związane z burzami potrafią osiągać prędkość dochodzącą do 85 km/h.

Szczyt Śnieżki w dzień, a na wstawce zachód słońca. O tropikalnych nocach w Karkonoszach przeczytasz na SE Wrocław.
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Fala ekstremalnych upałów paraliżuje pracę urzędów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚNIEŻKA
UPAŁ
KPN
KARKONOSZE