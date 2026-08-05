Karkonoski Park Narodowy alarmuje: „Niemal tropikalna noc”

Śnieżka ponownie zaskoczyła warunkami pogodowymi. Choć najwyższy szczyt Karkonoszy kojarzy się przede wszystkim z chłodem, silnym wiatrem i wysoką wilgotnością, ostatnie godziny przyniosły zupełnie inny obraz. Jak poinformował w środę, 5 sierpnia, Karkonoski Park Narodowy, noc była wyjątkowo ciepła i przez wiele godzin temperatura utrzymywała się na poziomie przekraczającym 20 stopni Celsjusza.

- Druga z rzędu niemal tropikalna noc na Śnieżce i zaskakująco suche powietrze. Miniona noc na szczycie Śnieżki była niezwykle ciepła. Po przejściu burzy temperatura zamiast spadać, ponownie wzrosła i przez wiele godzin utrzymywała się powyżej 20 st. C.

- donosi Karkonoski Park Narodowy w komunikacie z środy, 5 sierpnia.

Jak wskazuje KPN, słupki rtęci nocą na Śnieżce osiągały niebywałe wręcz wartości:

godz. 21.00 – 21,0 st.C

godz. 23.00 – 20,7 st.C

godz. 2.00 – 21,2 st.C

godz. 5.00 – 21,7 st.C

godz. 6.00 – 21,6 st.C

Dodatkowo zdziwienie wzbudzał bardzo niski poziom wilgotności powietrza, oscylujący w granicach 43-49% przez większą część nocy.

- Na szczycie, na którym nawet latem często panują surowe, chłodne i wilgotne warunki, była to noc naprawdę wyjątkowa: bardzo ciepła, dość sucha i niemal tropikalna

- relacjonuje KPN.

Śnieżka niczym kurort wczasowy na południu Europy

To niespotykane wydarzenie nie miało charakteru jednorazowego incydentu. W nocy z 3 na 4 sierpnia Śnieżka również doświadczyła niespotykanie wysokich temperatur. Chociaż oficjalnie nie można jej uznać za noc tropikalną, to wyniki w okolicach 20 st. C na wysokości przekraczającej 1600 m n.p.m. stanowią prawdziwy unikat.

- Noc bliska tropikalnej na Śnieżce! Na szczycie, gdzie warunki zwykle są bliższe polarnym niż równikowym, miniona noc była wyjątkowo ciepła. [...] Tej nocy najwyższy szczyt Karkonoszy bardziej przypominał ciepły południowy kurort niż miejsce słynące z surowego, górskiego klimatu

- przekazywał Karkonoski Park Narodowy we wtorek, 4 sierpnia.

Fala upałów pod lupą IMGW

Sytuacja na Śnieżce jest jedynie elementem rozległej fali gorąca oblewającej Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że środa przyniesie skrajnie wysokie odczyty temperatury na termometrach. Przewidywane wartości to od 29 st. C na obszarach północno-wschodnich, poprzez 36 st. C w centrum, a kończąc na 40 st. C w południowo-wschodniej części kraju. Lekkie ochłodzenie odczują tylko mieszkańcy wybrzeża. Oprócz wysokich temperatur przewiduje się intensywne wyładowania atmosferyczne z możliwymi opadami gradu i silnymi podmuchami wiatru.

- W związku z prognozowanym upałem pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, ogranicz aktywność fizyczną w najgorętszej porze dnia i śledź bieżące ostrzeżenia meteorologiczne

-czytamy w komunikacie IMGW.

Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo

Przewidywania synoptyków z IMGW na najbliższą noc nie zwiastują żadnego odpoczynku od kapryśnej aury. Zdecydowana część terytorium Polski zostanie pokryta chmurami, w wielu miejscach prognozuje się przelotne deszcze i gwałtowne burze, niekiedy z gradobiciem. W trakcie burz może spaść nawet 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Minimalna temperatura nocy ukształtuje się w przedziale 19-24 st. C, więc dla większości kraju to kolejna okazja na przeżycie tropikalnej nocy. Silne wiatry związane z burzami potrafią osiągać prędkość dochodzącą do 85 km/h.

6