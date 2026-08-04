Fala ekstremalnych upałów paraliżuje pracę urzędów

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę, 5 sierpnia, termometry w Polsce wskażą aż 40 st. C. Tak potężna fala gorąca sprawia, że wiele instytucji modyfikuje swój harmonogram. W Nysie w województwie dolnośląskim czas urzędowania w najbliższy wtorek i środę został obcięty o półtorej godziny, jak donosi Serwis Samorządowy PAP. Informujemy, że w związku z wysokimi temperaturami w dniach 4 i 5 sierpnia 2026 r. Urząd Miejski w Nysie czynny będzie w godz. 7:00 do 13:30. Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 12:30. Przy głównym wejściu, zostanie ustawiona urna na dokumenty dostępna do godz. 15:00 – napisano w oficjalnym oświadczeniu magistratu.

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Urzędy skracają pracę przez upały

Identyczne środki ostrożności podjęto w województwie opolskim, konkretnie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. W środę petenci będą obsługiwani zaledwie do godziny 15.00. Skrócenie czasu pracy zostało wprowadzone w związku z utrzymującymi się upałami oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza. Prosimy o uwzględnienie zmienionych godzin pracy podczas planowania wizyty w urzędzie – zaznaczyli urzędnicy, prosząc mieszkańców o wyrozumiałość.

Jelenia Góra i Wąsosz zamykają urzędy wcześniej

Dolnośląskie instytucje również reagują na skwar. W Jeleniej Górze pracownicy urzędu będą obsługiwać mieszkańców o godzinę krócej. W specjalnym komunikacie podkreślono, że powodem są „szczególnie uciążliwe warunki pracy”. Oznacza to, że we wtorek i środę drzwi urzędu zamkną się o 14.30. Serwis Samorządowy PAP informuje ponadto, że gmina Wąsosz, również na Dolnym Śląsku, wprowadza nowy harmonogram. W środę, 5 sierpnia, i czwartek, 6 sierpnia, placówka ruszy już o 6.00 rano, ale zamknie się o 14.00.

„Prosimy o uwzględnienie tych zmian przy planowaniu dzisiejszych i jutrzejszych wizyt w urzędzie oraz o załatwianie pilnych spraw w godzinach porannych. Przypominamy również o możliwości korzystania z usług elektronicznych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania na pełnym słońcu i regularne picie wody”

W stolicy urzędy pracują bez zmian

Polska Agencja Prasowa ustaliła jednak, że warszawski ratusz nie planuje na razie żadnych zmian. Skrócenie czasu urzędowania obejmuje za to mniejsze miasta i gminy w różnych regionach Polski. Wśród nich znalazły się Pruszków na Mazowszu, Zawichost i Lipnik w Świętokrzyskiem, dolnośląski Brzeg Dolny, Żabno w Małopolsce oraz Rogów w województwie łódzkim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rygorystyczne ostrzeżenia przed upałami – od pierwszego aż do trzeciego, najwyższego stopnia, dla znacznej części Polski. W ośmiu województwach obowiązują także ostrzeżenia przed burzami (I i II stopnia). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie pozostało w tyle, ostrzegając mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego i części wielkopolskiego przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.