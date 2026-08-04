19-letnia Walentyna spadła z 4. piętra, nie przeżyła. To nie był wypadek?! 38-latek zatrzymany

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-08-04 14:42

19-letnia Walentyna zginęła w nocy z 24 na 25 lipca 2026 roku na terenie osiedla Kuźniki we Wrocławiu. Z ustaleń śledczych wynika, że młoda kobieta spadła z 4. piętra i nie przeżyła upadku. Ale teraz na jaw wychodzą kolejne doniesienia, które wskazują na to, że zdarzenie mogło wcale nie być "zwykłym wypadkiem". Do sprawy został zatrzymany 38-letni mężczyzna, który usłyszał już kilka zarzutów. Poznajcie szczegóły.

Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 lipca 2026 roku. Jak wynika z wstępnych ustaleń śledczych, 19-letnia Walentyna wypadła wówczas z 4. piętra budynku mieszkalnego na osiedlu Kuźniki we Wrocławiu. Niestety, nie przeżyła upadku i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Teraz okazuje się, że to wcale nie musiał być wypadek. Szczegóły tej sprawy i jej mroczne kulisy jako pierwsza na swoich łamach opisała "Gazeta Wrocławska". Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabrycznej, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, postanowiła zatrzymać 38-letniego mężczyznę.

To jeden z etapów wyjaśniania okoliczności śmierci młodej kobiety. Kulisy są wstrząsające. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przekazała TVN-owi, że podejrzany usłyszał zarzut zgwałcenia i spowodowania obrażeń innej pokrzywdzonej, w sprawie której prowadzone jest odrębne postępowanie.

- Usłyszał ponadto zarzut pozbawienia wolności 19-letniej zmarłej kobiety, a także naruszenia nietykalności ratownika medycznego - ujawniła podkomisarz Aleksandra Freus.

Wychodzi więc na to, że sprawa ma znacznie głębsze, makabryczne dno. Z uwagi na to, że śledztwo jest w toku, odmówiono udzielania większej ilości informacji. Policjanci nadal poszukują świadków w tej sprawie i proszą o zgłaszanie się każdego, kto może mieć jakiekolwiek wieści.

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