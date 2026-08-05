Gorące dni i brak opadów sprawiają, że w polskich lasach panują różne stopnie zagrożenia pożarowego. Przekonują się o tym chociażby służby na Dolnym Śląsku, gdzie w rejonie Kamiennej Góry i Lubawki w ostatnich dniach doszło do kilku pożarów. Nadleśnictwo Kamienna Góra opublikowało wideo, które pokazuje trudną walkę strażaków z żywiołem.

Kolejny dzień, kolejny pożar

Sytuacja w lasach w okolicach Kamiennej Góry jest bardzo napięta. We wtorek wieczorem leśnicy poinformowali o kolejnym zdarzeniu, publikując nagranie z akcji gaśniczej. Jak podkreślają, to już drugi pożar w tym samym rejonie w ciągu zaledwie dwóch dni.

- Kolejny gorący dzień, kolejny pożar. Podobnie jak wczoraj w leśnictwie Krzeszów, na zboczach góry Kierz, nieco poniżej miejsca wczorajszej akcji. Po raz kolejny zostały wezwane samoloty gaśnicze. Jak zawsze, w takich momentach apelujemy o zachowanie ostrożności

- przekazało Nadleśnictwo Kamienna Góra.

Statystyki są bezwzględne. Winny człowiek

Leśnicy nie mają wątpliwości, że za dramatyczną sytuację w lasach w dużej mierze odpowiada człowiek. Dane są przerażające i pokazują, że liczba pożarów w tym roku jest znacznie wyższa niż w latach ubiegłych.

- Piątek, 31 lipca, leśnictwo Sędzisław. Poniedziałek, 3 sierpnia, leśnictwo Krzeszów. Dwa pożary w krótkim czasie, oprócz ciężkiej pracy naszych dzielnych, niezastąpionych strażaków zadysponowane zostały samoloty gaśnicze. Ponad 90% pożarów spowodowanych jest przez ludzi. Dlatego zwracamy się po raz kolejny o ostrożność. Mimo ostatnich gwałtownych opadów, w lasach jest nadal bardzo sucho. Statystyki są bezwzględne. Służby odnotowały znacznie wyższą liczbę zdarzeń niż w 2025 roku (np. na koniec maja wzrost o ok. 1,5 tys. pożarów w stosunku do zeszłego roku)

- informuje Nadleśnictwo Kamienna Góra.

Wsparcie z powietrza i ziemi

Walka z ogniem w trudnym, leśnym terenie wymaga zaangażowania ogromnych sił i środków. W akcji na terenie powiatu kamiennogórskiego brały udział nie tylko lokalne jednostki, ale również strażacy z sąsiednich powiatów. Niezbędne było także wsparcie z powietrza. O szczegółach poinformował mł. kpt. Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

- Pożar lasu w gminie Lubawka - wsparcie działań gaśniczych z powiatu świdnickiego. Dziś o godzinie 14:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy wpłynęło zgłoszenie o konieczności wsparcia działań prowadzonych przy pożarze lasu na terenie powiatu kamiennogórskiego, w gminie Lubawka. Wsparcie polega na tankowaniu wodą samolotu gaśniczego PZL M18 Dromader przez JRG PSP Świebodzice na lądowisku w Świebodzicach

- przekazał straż pożarna w poniedziałek.

Leśnicy apelują o rozsądek!

W związku z wysokim zagrożeniem pożarowym, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych po raz kolejny przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do katastrofy.

- W ostatnich dniach wysokie temperatury dają się we znaki. Taka pogoda to nie tylko czas letniego wypoczynku, ale również znacznie większe zagrożenie pożarowe. Pamiętajmy: nie rozpalajmy ognisk w miejscach niedozwolonych, nie wyrzucajmy niedopałków i reagujmy, gdy zauważymy zagrożenie

- apeluje RDLP we Wrocławiu.