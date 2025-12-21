Pociąg zmiażdżył auto, dwie osoby nie żyją! Ruch został wstrzymany

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-21 15:15

Do niewyobrażalnej tragedii doszło w niedzielę na Dolnym Śląsku. W Ziębicach, na przejeździe kolejowym przy drodze wojewódzkiej nr 385, pociąg międzynarodowy relacji Praga-Gdynia z potężnym impetem uderzył w samochód osobowy marki kia. Siła zderzenia była tak duża, że podróżujący autem kobieta i mężczyzna nie mieli żadnych szans na przeżycie. Oboje zginęli na miejscu.

  • W Ziębicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym, w którym samochód osobowy zderzył się z pociągiem. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby podróżujące autem.
  • Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w sygnalizację świetlną i zapory. Policja bada przyczyny i ustala, czy szlabany były opuszczone.
  • Ruch pociągów na trasie został wstrzymany. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na odcinku Ziębice – Kamieniec Ząbkowicki.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Ziębicach. Nie żyją dwie osoby

W Ziębicach w powiecie ząbkowickim rozpędzony skład pasażerski staranował samochód osobowy, który z nieznanych przyczyn znalazł się na torach. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, jednak na pomoc dla osób podróżujących autem było już za późno. Zginęły dwie osoby: mężczyzna i kobieta.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy starają się zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń. Jak poinformowała PAP podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, kluczowa dla wyjaśnienia sprawy będzie analiza zabezpieczonych materiałów.

Na skutek zderzenia zginęły dwie osoby jadące w pojeździe marki kia. To kobieta i mężczyzna. W pociągu nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Dopiero analizowane są nagrania, które pozwolą ustalić czy szlabany były opuszczone czy też nie – powiedziała policjantka. To właśnie zapis z kamer monitoringu ma dać odpowiedź, czy systemy ostrzegawcze zadziałały prawidłowo.

Polecany artykuł:

Zabójstwo sprzed 22 lat. Kule podziurawiły Roberta jak ser szwajcarski. "Kojot"…

Utrudnienia w ruchu pociągów na Dolnym Śląsku. Uruchomiono komunikację zastępczą

Tragiczne zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Droga wojewódzka nr 385 była przez pewien czas zablokowana, jednak jak przekazała policja, jest już w pełni przejezdna. Znacznie dłużej potrwają problemy na torach. Ruch kolejowy na trasie między Ziębicami a Kamieńcem Ząbkowickim został całkowicie wstrzymany na czas prowadzenia czynności przez służby.

Kolejarze podjęli decyzję o uruchomieniu komunikacji zastępczej. Pasażerowie pociągów na wspomnianym odcinku muszą liczyć się z przesiadkami do autobusów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, do czasu zakończenia prac dochodzeniowo-śledczych i usunięcia zniszczonego pojazdu z torowiska.

Pociąg zmiażdżył auto, dwie osoby nie żyją! Ruch został wstrzymany
4 zdjęcia
Super Express Google News
Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ZDERZENIE Z POCIĄGIEM
WYPADEK ŚMIERTELNY
PRZEJAZD KOLEJOWY