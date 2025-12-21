Pociąg zmiażdżył auto, dwie osoby nie żyją! Ruch został wstrzymany

W Ziębicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym, w którym samochód osobowy zderzył się z pociągiem. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby podróżujące autem.

Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w sygnalizację świetlną i zapory. Policja bada przyczyny i ustala, czy szlabany były opuszczone.

Ruch pociągów na trasie został wstrzymany. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na odcinku Ziębice – Kamieniec Ząbkowicki.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Ziębicach. Nie żyją dwie osoby

W Ziębicach w powiecie ząbkowickim rozpędzony skład pasażerski staranował samochód osobowy, który z nieznanych przyczyn znalazł się na torach. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, jednak na pomoc dla osób podróżujących autem było już za późno. Zginęły dwie osoby: mężczyzna i kobieta.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy starają się zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń. Jak poinformowała PAP podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, kluczowa dla wyjaśnienia sprawy będzie analiza zabezpieczonych materiałów.

– Na skutek zderzenia zginęły dwie osoby jadące w pojeździe marki kia. To kobieta i mężczyzna. W pociągu nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Dopiero analizowane są nagrania, które pozwolą ustalić czy szlabany były opuszczone czy też nie – powiedziała policjantka. To właśnie zapis z kamer monitoringu ma dać odpowiedź, czy systemy ostrzegawcze zadziałały prawidłowo.

Utrudnienia w ruchu pociągów na Dolnym Śląsku. Uruchomiono komunikację zastępczą

Tragiczne zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Droga wojewódzka nr 385 była przez pewien czas zablokowana, jednak jak przekazała policja, jest już w pełni przejezdna. Znacznie dłużej potrwają problemy na torach. Ruch kolejowy na trasie między Ziębicami a Kamieńcem Ząbkowickim został całkowicie wstrzymany na czas prowadzenia czynności przez służby.

Kolejarze podjęli decyzję o uruchomieniu komunikacji zastępczej. Pasażerowie pociągów na wspomnianym odcinku muszą liczyć się z przesiadkami do autobusów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, do czasu zakończenia prac dochodzeniowo-śledczych i usunięcia zniszczonego pojazdu z torowiska.