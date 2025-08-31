Pogoda na wrzesień. Ekspert IMGW ocenia, kiedy możemy spodziewać się upałów

Wrzesień 2025 przyniesie ciepłą pogodę, z temperaturami powyżej normy wieloletniej.

Pierwsza połowa września będzie cieplejsza, z szansą na kilkudniowe upały w pierwszym tygodniu.

Druga połowa września będzie nieco chłodniejsza, ale nadal z dodatnią anomalią temperatur.

Sprawdź, czy i kiedy możesz spodziewać się upałów we wrześniu!

Końcówka sierpnia upłynęła pod znakiem ciepła, do Polski na chwilę wróciły upały. Pierwsza połowa miesiąca była jednak znacznie chłodniejsza. Czy podobnej pogody należy spodziewać się we wrześniu? - W pierwszej połowie września będzie dość ciepło – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

- Średnia temperatura wyniesie od 15 do 18°C. Średnie temperatury maksymalne od 19 do 24°C, a minimalne od 9 do 15°C – wylicza nasz rozmówca i dodaje, że oznacza to dodatnią anomalię temperatury powietrza do 3,1°C w porównaniu do normy wieloletniej.

Nieco chłodniej zapowiada się druga połowa września. - W prognozach średnia temperatura powietrza wynosi od 10 do 15°C. Średnie temperatury maksymalne od 16 do 20°C, a temperatura minimalna średnio od 7 do 13°C – wyjaśnia synoptyk IMGW i dodaje, że choć są to niższe wartości niż w pierwszej połowie miesiąca, w porównaniu do normy wieloletniej nadal mówimy o dodatniej anomalii, do 2°C powyżej normy.

Co z opadami we wrześniu? - Od 8 do 24 mm, co mieści się w normie wieloletniej – mówi Piotr Szuster o opadach w pierwszej połowie miesiąca. Co dalej? - Od 6 do 16 mm, co również mieści się w normie wieloletniej – to o drugiej połowie września 2025 r.

Czy we wrześniu możemy liczyć na upały? Lato szczędziło nam wielu upalnych dni. Nasz rozmówca daje nadzieję na wysokie temperatury w nadchodzącym miesiącu. - Średnia temperatura maksymalna w pierwszej dekadzie września może wynieść od 21 do 25°C. W takich sytuacjach możliwe są kilkudniowe upały – zdradza Piotr Szuster i jako prawdopodobną datę wrześniowych upałów podaje pierwszy tydzień miesiąca.

