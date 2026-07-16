Pogoda we Wrocławiu na weekend 17-19 lipca

Prognozy na najbliższy weekend we Wrocławiu pokazują bardzo dynamiczną aurę. Mieszkańców czekają duże wahania temperatury i zmiana warunków z dnia na dzień. Początek weekendu będzie gorący, ale jego zakończenie przyniesie zupełnie inną pogodę.

Piątek: fala gorąca na początek weekendu

Weekend rozpocznie się we Wrocławiu wyjątkowo gorąco, wręcz upalnie. Już w piątek termometry mogą pokazać nawet około 36 stopni Celsjusza, co bezdyskusyjnie czyni ten dzień najcieplejszym w całej prognozie. Mimo tak wysokiej temperatury niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, a słońce może mieć problem z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur. Prognozowane są również niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s, może przynieść tylko chwilową ulgę.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

Sobota przyniesie gwałtowną zmianę aury i wyraźne wytchnienie od piątkowego skwaru. Temperatura maksymalna we Wrocławiu spadnie aż o 10 stopni i zatrzyma się na poziomie 26°C. To będzie odczuwalna ulga dla mieszkańców. Noc również będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 17 stopni. Tego dnia niebo będzie częściowo zachmurzone, ale co najważniejsze, synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek.

Deszczowy finał weekendu we Wrocławiu

Niedziela, ostatni dzień weekendu, przyniesie kolejny pogodowy zwrot. Choć temperatura w ciągu dnia utrzyma się na przyjemnym poziomie z soboty i sięgnie około 26 stopni, to kluczowym zjawiskiem staną się opady. Prognozy wskazują na intensywny deszcz, którego suma może wynieść nawet ponad 14 mm. Mimo że w prognozie pojawia się informacja o bezchmurnym niebie, tak silne opady z pewnością wpłyną na plany na zewnątrz. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 15 stopni.

Jak zaplanować weekend we Wrocławiu przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie wymagała od mieszkańców Wrocławia elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Piątkowe, niemal upalne temperatury mogą zachęcać do szukania ochłody w cieniu parkowych drzew lub nad wodą, jednak warto mieć przy sobie parasol ze względu na możliwość przelotnego deszczu. Zdecydowanie najlepszym dniem na aktywności na zewnątrz będzie sobota. Przyjemna temperatura i brak opadów stworzą idealne warunki na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy zwiedzanie urokliwych zakątków miasta. Z kolei niedzielne plany warto przenieść pod dach – intensywne opady mogą skutecznie zniechęcić do przebywania na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather