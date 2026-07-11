Kto zagrał Jamesa Bonda? Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę jesteś fanem filmów o 007

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-11 5:17

James Bond przez lata zachwycał fanów kina akcji i nie tylko. Słynny agent 007 imponował pewnością siebie i skutecznością. Marzeniem wielu aktorów było zagranie tajniaka, służącego Jej Królewskiej Mości. W quizie "Super Expressu" pytamy o tych, którzy zagrali Jamesa Bonda. Zapraszamy do zabawy z naszym portalem!

Aktor Daniel Craig i Judi Dench przy aucie Aston Martin. Quiz o Jamesie Bondzie znajdziesz na SE Wrocław.
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe James Bond i Aston Martin DB5
Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces
Pytanie 1 z 15
Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"?

James Bond, czyli słynny agent 007 na dużym ekranie

Filmy o agencie 007 Jamesie Bondzie zostały oparte na książkach Iana Fleminga. W 1962 roku Terence Young wyreżyserował "Doktora No" i można powiedzieć, że reszta jest historią. Niemal 60 lat później, do kin trafił obraz "Nie czas umierać", a kinomani już czekają na nowy film o Bondzie, który będzie dziełem Denisa Villenueve. Zanim to jednak nastąpi, proponujemy czytelnikom "Super Expressu" quiz o aktorach, którzy już zdążyli wcielić się w postać tajnego agenta Jej Królewskiej Mości. Przyporządkujecie ich do właściwego filmu? Zadanie nie jest wcale takie proste! Na wasze odpowiedzi czekają:

  • Sean Connery
  • Roger Moore
  • Pierce Brosnan
  • Timothy Dalton
  • Daniel Craig
  • George Lazenby

Co to jest quiz? 

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W "Super Expressie" dbamy o różnorodność naszych quizów. Staramy się przygotowywać testy z wiedzy ogólnej, filmu, sportu, nauk ścisłych, historii, czy języka polskiego.

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