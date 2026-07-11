Kto zagrał Jamesa Bonda? Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę jesteś fanem filmów o 007

Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie

James Bond, czyli słynny agent 007 na dużym ekranie

Filmy o agencie 007 Jamesie Bondzie zostały oparte na książkach Iana Fleminga. W 1962 roku Terence Young wyreżyserował "Doktora No" i można powiedzieć, że reszta jest historią. Niemal 60 lat później, do kin trafił obraz "Nie czas umierać", a kinomani już czekają na nowy film o Bondzie, który będzie dziełem Denisa Villenueve. Zanim to jednak nastąpi, proponujemy czytelnikom "Super Expressu" quiz o aktorach, którzy już zdążyli wcielić się w postać tajnego agenta Jej Królewskiej Mości. Przyporządkujecie ich do właściwego filmu? Zadanie nie jest wcale takie proste! Na wasze odpowiedzi czekają:

Sean Connery

Roger Moore

Pierce Brosnan

Timothy Dalton

Daniel Craig

George Lazenby

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W "Super Expressie" dbamy o różnorodność naszych quizów. Staramy się przygotowywać testy z wiedzy ogólnej, filmu, sportu, nauk ścisłych, historii, czy języka polskiego.