Pogrzeb Artura Sękowskiego. Kierowca rajdowy spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu we Wrocławiu

Michał Michalak
2025-10-15 8:11

Na profilu facebookowym Miasta i Gminy Nysa pojawiły się szczegóły pogrzebu Artura Sękowskiego. Pochodzący z miasta kierowca rajdowy, który zginął w wypadku na Rajdzie Nyskim, zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu w sobotę, 18 października. Msza pogrzebowa odbędzie się w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

  • W najbliższą sobotę, 18 października, odbędą się uroczystości pogrzebowe Artura Sękowskiego - kierowcy rajdowego, który zginął w tragicznym wypadku.
  • 40-latek poniósł śmierć podczas Rajdu Nyskiego, gdy jego BMW wypadło z trasy i uderzyło w drzewo.
  • Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a szczegóły pogrzebu zostały ujawnione przez Miasto i Gminę Nysa.
  • Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego.

Wrocław. Artur Sękowski spocznie na Cmentarzu Osobowickim

W sobotę, 18 października, o godz. 12 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Artura Sękowskiego, tragicznie zmarłego kierowcy rajdowego. 40-latek zginął w wypadu podczas Rajdu Nyskiego w niedzielę, 12 października, gdy jego BMW wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. 41-letni pilot mężczyzny został ciężko ranny i trafił do szpitala w Opolu, gdzie przebywa do tej pory. Sprawę tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Prudniku, badając m.in. zabezpieczenia trasy rajdu i stan techniczny pojazdu.

We wtorek, 14 października, na profilu facebookowym "Miasto i gmina Nysa" ujawniono szczegóły pogrzebu mężczyzny, który pochodził z regionu, ale zostanie pochowany we Wrocławiu.

- W najbliższą sobotę, 18 października 2025 roku, o godzinie 12:00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu odbędzie się msza święta żałobna w intencji śp. Artura Sękowskiego. Po mszy świętej śp. Artur Sękowski spocznie na Cmentarzu Osobowickim, w Alei Zasłużonych. Artur Sękowski pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej pasji, zaangażowania i życzliwości, który całe życie poświęcił sportowi i motoryzacji. Jego determinacja, energia i otwarte serce inspirowały wielu. Cześć Jego Pamięci - czytamy.

Mikołaj Marczyk o Kubicy, wypadkach i życiu kierowcy rajdowego

