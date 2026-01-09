Starcie w Zoo Wrocław hitem internetu! Między zwierzętami prawie 1,7 tony różnicy. "Chcę tego malucha do pilnowania chałupy"

2026-01-09

Nagranie samca mundżaka chińskiego, który waży najwyżej kilkanaście kilogramów, szarżującego na 1,7-tonową samicę nosorożca indyjskiego w Zoo Wrocław z miejsca stało się hitem internetu. Opublikowane w czwartek, 8 stycznia wideo, ma już kilka milionów wyświetleń. Pojedynek zwierząt na szczęście skończył się dobrze, ale to zadziorny mundżak zaskarbił sobie sympatię internautów.

  • Wrocławska arena zoo stała się miejscem zaskakującego starcia: mały mundżak chiński rzucił wyzwanie potężnemu nosorożcowi indyjskiemu.
  • Nagranie z tego nietypowego pojedynku szybko podbiło internet, a internauci nie kryją podziwu dla brawury małego jelonka.
  • Co sprawiło, że ważący kilkanaście kilogramów mundżak odważył się na tak nierówną walkę z 1,7-tonowym nosorożcem?
  • Odkryj prawdziwe powody tego niezwykłego zachowania i dowiedz się, jak zareagowali internauci!

Nagranie z Zoo Wrocław hitem internetu. Mundżak kontra nosorożec

Prawie 1,5 tys. komentarzy doczekało się nagranie z Zoo Wrocław dokumentujące pozornie nierówną walkę między mundżakiem chińskim a nosorożcem indyjskim. Pierwszy gatunek osiąga wagę najwyżej kilkunastu kilogramów, a drugi to jedno z największych zwierząt lądowych na świecie. Mimo to na wideo w ogóle nie było widać tej różnicy.

Skąd ta brawura u samca mundżaka chińskiego? 🧐 To zew natury! Jego partnerka ma ruję, a w kawalerze buzuje testosteron. Musi wyładować energię i pokazać, kto tu rządzi - nawet jeśli sparingpartnerka waży 1,7 tony. Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik? - informuje Zoo Wrocław.

Pojedynek zwierząt wzbudził równie dużą energię u internautów, którzy są pod wrażeniem charakternego samca mundżaka.

Chcę tego malucha do pilnowania chałupy 😂❤️ - napisała jedna z użytkowniczek.

Kolejna kobieta, że "mały ale wariat 🤣🤣🤣". Komentujący, i słusznie, zwracają ponadto uwagę, że samica nosorożca indyjskiego z Zoo Wrocław o wdzięcznym imieniu Maruśka traktuje całe zdarzenie bardziej jako zabawę, dlatego przez całe nagranie nie ma nawet chwili wątpliwości, by znacznie mniejszemu mundżakowi mogło cokolwiek zagrażać.

- Partnerka pięknie się bawi Nie widać tej 1,7 tony 🙂 - pisze następna internautka.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu

